Ramazan Bayramı İçin Geri Sayım Başladı: İllere Göre Namaz Saatleri
Ramazan Bayramı'na dair merak edilen tüm detaylar ve illere göre namaz saatleri. Türkiye'deki camilerde bayram coşkusu yaşanacak.
Ramazan Bayramı, Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir ve yarın kutlanmaya başlanacaktır. Ramazan Bayramı'nın başladığını işaret eden Şevval Hilali, bu akşam Kuzey Amerika'dan itibaren görülmeye başlanacak. Böylece İslam dünyasında heyecanla beklenen Ramazan Bayramı yarın idrak edilecek. Türkiye genelindeki camilerde bayram namazı kılınacak, ardından bayramlaşmalar yapılacak.
Bayram Namazı Saatleri
Bayram namazı, Mekke'de 06.41'de, Medine'de 06.41'de, Kudüs'te 05.58'de, Gazze'de 06.01'de, Lefkoşa'da 07.04'te ve Saraybosna'da da 07.04'te eda edilecek. Türkiye'de ise bayram namazı Ankara'da 07.07, İstanbul'da 07.22 ve İzmir'de 07.30'da kılınacak. En erken bayram namazı saat 06.22'de Iğdır'da, en geç ise 07.32'de Edirne ve Çanakkale'de kılınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı Verilerine Göre İllerin Bayram Namazı Saatleri
- Adana: 06.57
- Adıyaman: 06.45
- Afyonkarahisar: 07.16
- Ağrı: 06.26
- Aksaray: 07.02
- Amasya: 06.55
- Ankara: 07.07
- Antalya: 07.16
- Ardahan: 06.27
- Artvin: 06.31
- Aydın: 07.27
- Balıkesir: 07.27
- Bartın: 07.09
- Batman: 06.34
- Bayburt: 06.37
- Bilecik: 07.18
- Bingöl: 06.36
- Bitlis: 06.30
- Bolu: 07.12
- Burdur: 07.17
- Bursa: 07.22
- Çanakkale: 07.32
- Çankırı: 07.03
- Çorum: 06.58
- Denizli: 07.22
- Diyarbakır: 06.37
- Düzce: 07.13
- Edirne: 07.32
- Elazığ: 06.41
- Erzincan: 06.40
- Erzurum: 06.33
- Eskişehir: 07.16
- Gaziantep: 06.49
- Giresun: 06.44
- Gümüşhane: 06.40
- Hakkari: 06.23
- Hatay: 06.54
- Iğdır: 06.22
- Isparta: 07.16
- İstanbul: 07.22
- İzmir: 07.30
- Kahramanmaraş: 06.50
- Karabük: 07.07
- Karaman: 07.05
- Kars: 06.26
- Kastamonu: 07.03
- Kayseri: 06.56
- Kilis: 06.50
- Kırıkkale: 07.04
- Kırklareli: 07.29