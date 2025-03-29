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Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ateşkes ihlalini ve Lübnan'a yaptığı hava saldırılarını sert bir dille kınadı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mart 2025 12:35, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 12:36
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Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Saldırısını Kınadı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınadı. Bakanlık, yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini belirtti. Bu tür saldırıların bölgede tansiyonu artırabileceğine dikkat çekildi. Uluslararası toplumun, bu tür ihlallere karşı ortak bir tutum sergilemesi gerektiği vurgulandı. Bölgedeki barış ve istikrarın korunmasının önemine değinildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade etti. Açıklamada, "İsrail'in, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınıyoruz" denildi. Ayrıca bu tür eylemlerin, bölgede kalıcı barışın sağlanmasına engel teşkil ettiği belirtildi.

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