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Mustafa Elitaş: '85 Milyon Bir Aileyiz'

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, 85 milyonun bir aile olduğunu vurguladı ve sorunların iç mesele olarak çözülmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Mart 2025 13:25, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 13:19
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Mustafa Elitaş: '85 Milyon Bir Aileyiz'

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında önemli açıklamalarda bulundu. Bayramların birlik ve beraberlik için taşıdığı öneme dikkat çeken Elitaş, "Bayramlar, dargınların barıştığı, insanların kucaklaştığı ve daha fazla muhabbetin yaşandığı günlerdir" dedi. Mustafa Elitaş, Türkiye'nin 85 milyonluk büyük bir aile olduğunu belirterek, aile meselelerinin içte çözülmesi gerektiğini vurguladı. "Biz meselelerimizi kendimiz çözeriz, başkalarından medet ummayız" şeklinde konuştu.

AK Parti'nin Eleştirileri ve CHP'ye Yönelik İddialar

Elitaş, konuşmasında CHP'ye yönelik eleştirilerde de bulundu. "Ramazan ayında hoş olmayan hadiseler yaşandı" diyen Elitaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde CHP'nin Türkiye'ye hoş olmayan görüntüler yaşattığını söyledi. Sosyal medyada diploma, yolsuzluk ve rüşvet meselelerini gündeme getirenlerin yine CHP'liler olduğunu belirtti.

Gazze Boykot Çağrısı ve Tepkiler

CHP Lideri Özgür Özel'in Gazze'ye yönelik boykot çağrısı yapmadığını belirten Elitaş, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına karşı CHP'nin sessiz kaldığını ifade etti. "Netenyahu'nun soykırımcıları Gazze'de çocuklarımızı şehit etti. Cumhuriyet Partisi Genel Başkanının kınamasını duydunuz mu?" diyerek tepki gösterdi. Elitaş, yerli ve milli unsurlara karşı boykot çağrılarının yanlış olduğunu savundu.Elitaş'ın açıklamaları, AK Parti'nin birlik ve beraberlik mesajlarını öne çıkarırken, CHP'ye yönelik eleştirileri de gündeme taşıdı. Bayramların toplumsal barışa katkı sağladığını vurgulayan Elitaş, Türkiye'nin meselelerini içte çözmesi gerektiğine dikkat çekti.

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