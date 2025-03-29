Bursa'da otomobil durakta bekleyen kişiye çarptı

Durumu ağır olan Mesut Cambaz, tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, bu sabah hayatını kaybetti.

Bu sırada otobüs durağında bekleyen Mesut Cambaz, Metin K., Melike R., Miyeser R., Yılmaz Ö. ve Mevlüt Ö. yaralandı.

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