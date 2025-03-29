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Cevdet Yılmaz'dan Gençlere Çağrı: Meşru Alan Önemli

Cevdet Yılmaz, gençlerin meşru platformlarda kendilerini ifade etmelerinin önemini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2025 15:15, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 14:58
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Cevdet Yılmaz'dan Gençlere Çağrı: Meşru Alan Önemli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, izinsiz gösterilere yönelik olarak, "Gençlerimiz ve ülkemiz için daha güzel yarınlar meşru alanın dışına çıkılarak kurulamaz. Kamu düzenini bozanlar, ekonomimizi hedef alanlar, kaos ortamı arayışında olanlar, herkesten çok çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği ile oynamaktadır" dedi. Bu açıklama, sosyal medya üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin olarak yapıldı.Cevdet Yılmaz, hangi parti ve görüşten olursa olsun gençlerin kendilerini meşru platformlarda ifade etmeleri ve demokratik siyaset yapmalarının önemini vurguladı. AK Parti'nin gençlere siyasi temsil ve katılım kanallarını açan reformlar yaptığını belirtti. Ekonomik ve sosyal politikalarda her zaman gençleri öncelikli gördüklerini ifade etti.

AK Parti Döneminde Yapılan Gençlik Reformları

  • Üniversite sayısının artırılması
  • Yurt ve burs imkanlarının geliştirilmesi
  • Parasız yükseköğretim sisteminin kurulması
  • Gençlik merkezlerinin yaygınlaştırılması

Yılmaz, bu süreçlerde katılımcı bir anlayışla hareket ettiklerinin altını çizdi. Özgüveni olan, milli değerleri sahiplenen, yenilikçi ve girişimci gençlerin katma değeri yüksek ekonomi ve kapsayıcı kalkınma vizyonunun ana taşıyıcısı olduğunu belirtti.

Gençlerin Demokrasiye Katılımı

"Ancak, gençlerin siyasete katılımlarını sokak terörü ile karıştırmak, gençlere de demokrasiye de büyük haksızlık olur. Gençlerimiz ve ülkemiz için daha güzel yarınlar meşru alanın dışına çıkılarak kurulamaz. Kamu düzenini bozanlar, ekonomimizi hedef alanlar, kaos ortamı arayışında olanlar, herkesten çok çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğiyle oynamaktadır. Şair Ahmed Arif'in sözleriyle, 'Bunlar, engerekler ve çıyanlardır; bunlar, aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı da büyü.' Her kim gençlerimizi meşru olanın dışına, suça ve kamu düzenini bozmaya çağırıyorsa, gençlerin ve ülkemizin geleceğini karartmaya çalışıyordur. Aileler çocuklarına, gençler birbirlerine sahip çıktığı sürece, gençlerimizi bu tuzağa çekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır."


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