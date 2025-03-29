Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın Acı Günü!

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın oğlu Bülent Yaşar 52 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir hastanede tedavi gören Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın oğlu Bülent Yaşar hayatını kaybetti. Aile şirketinde yöneticilik yapan Bülent Yaşar'ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Ankara Kent Konseyi'nden açıklama

Ankara Kent Konseyi tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'deki sosyal belediyeciliğin örnek isimlerinden, Ankara'nın ve hepimizin Ağabeyi, Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi YAŞAR'ın oğlu, değerli İş İnsanı Bülent YAŞAR'ın ani ve zamansız vefatı hepimizi derinden üzdü.

Başta Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi YAŞAR olmak üzere, tüm YAŞAR ve ARAS Ailelerine başsağlığı, sabır ve metanet diliyor, bu büyük üzüntülerini paylaşıyoruz. Hakk'a yürüyen Merhum Bülent YAŞAR'a yüce Mevla'dan rahmet diliyoruz."