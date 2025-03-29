MHP'li Feti Yıldız: Tutuklama Yerine Başka Tedbirler Düşünülmelidir

Ankara'da Şehitliklerde Arife Günü Yoğunluğu
Ankara'da Şehitliklerde Arife Günü Yoğunluğu
Son 2 Yılda Bayram Tatillerinde 744 Can Kaybı
Son 2 Yılda Bayram Tatillerinde 744 Can Kaybı
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 545 kişi yakalandı
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 545 kişi yakalandı
Polis ve jandarma yolcu gibi otobüslere binip şoförleri denetleyecek
Polis ve jandarma yolcu gibi otobüslere binip şoförleri denetleyecek
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Saldırısını Kınadı
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Saldırısını Kınadı
Hastaların tahlillerinin temiz çıkması için rüşvet alan memurlar yakalandı
Hastaların tahlillerinin temiz çıkması için rüşvet alan memurlar yakalandı
EPDK, Akaryakıt ve Doğalgaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı
EPDK, Akaryakıt ve Doğalgaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı
Bakan Uraloğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
Bakan Uraloğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
Gıda Denetimlerinde 366 Milyon Lira Ceza Uygulandı
Gıda Denetimlerinde 366 Milyon Lira Ceza Uygulandı
TEİAŞ, Elektrik Santrallerine 1.2 Milyar Lira Kapasite Desteği Sağlıyor
TEİAŞ, Elektrik Santrallerine 1.2 Milyar Lira Kapasite Desteği Sağlıyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Trafik Güvenliği Uyarısı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Trafik Güvenliği Uyarısı
Valilik duyurdu: İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
Valilik duyurdu: İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
Emeklilere Yönelik Dolandırıcılık Uyarısı: Sahte Mesajlara Dikkat!
Emeklilere Yönelik Dolandırıcılık Uyarısı: Sahte Mesajlara Dikkat!
Bayramda köprü ve yollar ücretsiz!
Bayramda köprü ve yollar ücretsiz!
Bursa'daki Gösterilerde 52 Kişi Gözaltına Alındı, 19'u Tutuklandı
Bursa'daki Gösterilerde 52 Kişi Gözaltına Alındı, 19'u Tutuklandı
Sağlık Meslek Mensupları ile ilgili yeni yönetmelik Yayımlandı
Sağlık Meslek Mensupları ile ilgili yeni yönetmelik Yayımlandı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demiryolu geliyor
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demiryolu geliyor
15 şehirde 9,3 milyar dolarlık yatırım, 20 bin yeni istihdam
15 şehirde 9,3 milyar dolarlık yatırım, 20 bin yeni istihdam
İstanbul'da İmamoğlu Protestoları: İlk Dava Açıldı
İstanbul'da İmamoğlu Protestoları: İlk Dava Açıldı
Erdoğan'dan Özel'e sert eleştiri: Batı'ya yalvaracak kadar kontrolü kaybetti
Erdoğan'dan Özel'e sert eleştiri: Batı'ya yalvaracak kadar kontrolü kaybetti
Ekonomistlerin Mart Ayı Enflasyon Tahmini Belli Oldu
Ekonomistlerin Mart Ayı Enflasyon Tahmini Belli Oldu
Gabar Dağı'nda Tarihi Petrol Keşfi: Günlük Üretim 80 Bin Varil
Gabar Dağı'nda Tarihi Petrol Keşfi: Günlük Üretim 80 Bin Varil
Ak Partili Varank'a Örtülü Reklam Soruşturması
Ak Partili Varank'a Örtülü Reklam Soruşturması
Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Belli Oldu
Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Belli Oldu
Ebru Özdemir'in Tutuklanma Süreci ve Detaylar
Ebru Özdemir'in Tutuklanma Süreci ve Detaylar
TÜRK-İŞ açıkladı: İşte Mart Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı
TÜRK-İŞ açıkladı: İşte Mart Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı
Altın haftayı rekorla kapattı
Altın haftayı rekorla kapattı
'Özel Sigortalarım' uygulaması e-Devlet'te
'Özel Sigortalarım' uygulaması e-Devlet'te
Bahçeli'den DEM Eş Genel Başkanı Bakırhan'a övgü
Bahçeli'den DEM Eş Genel Başkanı Bakırhan'a övgü
Yetkili emlakçı ofislerinde E tabela dönemi başlayacak
Yetkili emlakçı ofislerinde E tabela dönemi başlayacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

MHP'li Feti Yıldız: Tutuklama Yerine Başka Tedbirler Düşünülmelidir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İBB soruşturması kapsamında tutuklananlar hakkında isim vermeden "Ceza Yargılamasında 'ölçülülük' ilkesi ayaklar altında kalmıyorsa, mutlak zorunluluk yoksa, tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir" dedi. Yıldız, ayrıca sağlık sorunları olan tutukluların infazının daha sonra yapılabileceğini ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mart 2025 15:29, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 15:32
Yazdır
MHP'li Feti Yıldız: Tutuklama Yerine Başka Tedbirler Düşünülmelidir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından isim vermeden yaptığı paylaşımda"tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir" dedi.

Son günlerde sıkça gündeme gelen "masumiyet karinesi" ve "düşman ceza hukuku" ifadelerine değinen Yıldız, "Anayasa 38/4'e göre suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılmaz. Söz konusu düzenleme bir karineyi ifade eder. Karine aslında Ceza Muhakemesine yabancıdır. Ceza Muhakemesiyle çelişmeyen ilke şüpheden sanık yararlanır ilkesidir" ifadelerini kullandı.

"Hayati tehlikesi bulunan tutuklunun tedavisinin yapılması yasal bir zorunluluktur"

Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çoğu koruma tedbirinin özellikle kamu menfaati amacıyla hürriyeti kısıtlamanın, tutuklama koruma tedbirinin masumiyet karinesi ile ne ölçüde bağdaştığı aslında akademik bir tartışma konusudur. Ceza Yargılamasında 'ölçülülük' ilkesi ayaklar altında kalmıyorsa, mutlak zorunluluk yoksa, tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir.

Tutuklulara Düşman Ceza Hukukunun uygulandığı iddiası iğrenç bir iftiradan ibarettir. Türkiye'de düşman ceza hukuku yoktur. Yeri gelmişken bir kez daha dile getirelim.. Hayati tehlikesi bulunan tutuklunun tedavisinin yapılması yasal bir zorunluluktur. İnfaz daha sonra yapılabilir. Yaşam hakkı tüm hakların önündedir."

Mahir Polat hastaneye kaldırılmıştı

Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonda tutuklanan ve kalp rahatsızlığı olduğu bilinen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hastaneye kaldırılmıştı. Avukatları Polat'ın sağlık sorunları nedeniyle avukatları ev hapsi talebinde bulunmuştu. Polat, sağlık kontrolünün ardından tekrar koğuşuna alındı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber