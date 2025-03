İmamoğlu, Yapay Zekayla Hazırlanan Videoyla Vatandaşlara Seslendi

CHP, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlayan mitinglerini Maltepe'deki miting alanına taşıdı.

İmamoğlu, kendisi için düzenlenen özgürlük mitingine mesaj gönderdi. Bu mesajın bir kısmını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. Mesajın geri kalan kısmı da yapay zeka ile seslendirildi. Mesaj, İmamoğlu'nun görüntüsü ile ekrana yansıtıldı.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun mesajının tamamı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in okuduğu kısım

Yüreği adalet ve ülke sevgisiyle atan, kıymetli kardeşlerim, merhaba!

Adalet, demokrasi ve özgürlük talep ettiğiniz, insanca yaşamak istediğiniz için bir araya geldiniz. Güler yüzünüzle, enerjinizle, sağduyunuzla herkese örnek ve umut oldunuz. Her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun!

"Mesele ülkenin geleceği meselesi"

Sizlerin ve ülkenin dört bir yanında haksızlığa karşı ayağa kalkan milyonların meselesi elbette Ekrem İmamoğlu değil. Bunu ben de çok iyi biliyorum. Mesele memleket meselesi. Adalet, demokrasi, özgürlük meselesi. Eğitim, üretim, paylaşım, hak, hukuk meselesi. Mesele ülkenin geleceği meselesi. Onun için gençler en öndeler. Çünkü gelecek kaygısını en çok gençler yaşıyorlar.

Hayatlarının ellerinden kayıp gittiğini, en çok onlar hissediyor. Gençler, gençliklerini çalanın kim olduğunu sorguluyorlar ve karşılarında tek bir kişiyi görüyorlar. O kişi, bu ülkenin gençlerini anlamak için hiçbir gayret göstermedi. Kendisine oy veren gençleri bile yeterince dikkate almadı. Sadece gençleri ayrıştırmaya, birbirine düşürmeye çalıştı.

O kişi bugün de öyle yapıyor. Çünkü seçim kazanmak için hep birilerini düşman ilan etmek zorunda. Oysa bizim milletçe kardeşliğe ve dayanışmaya ihtiyacımız var. En çok da gençlerin birliğine ihtiyacımız var. Gençler yarışmayı, rekabeti severler ama mutlaka mertçe olsun isterler. Gençler, kim kazanacaksa bileğinin hakkıyla kazansın isterler. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, bütün gençlerin içinde adalet duygusu vardır. Mertlik vardır. İşte onun için herkesten çok gençlerin sesi, seslerini çıkartıyorlar. Gençler meydanları dolduruyorlar. Gençlerin hepsiyle gurur duyuyorum.

"Erdoğan bu seslere kulaklarını tıkıyor"

Gençler Recep Tayyip Erdoğan'a, "Vatandaşa saygı göster. Milletin iradesine el uzatma" diyorlar. Gençler Recep Tayyip Erdoğan'a, "Faul yapma, mertçe yarış" diyorlar.

Ama Erdoğan bu seslere kulaklarını tıkıyor. Birbiri ardına haksız hukuksuz talimatlar veriyor. Yaptığı kötülükler, milletimizin sırtına yeni ekonomik yükler bindiriyor. Her şeyi kendi yaptığı halde, Erdoğan asla sorumluluk üstlenmiyor. Yıllardır ekonomik krizin sorumlusu olarak kimleri göstermedi ki? Dış güçler, faiz lobisi, bankalar, pazarcılar, çiftçiler, hatta bakkallar ve fırıncılar. Bir tek bu iktidar ve onun başındaki zat, ekonomik krizin sorumluluğunu üstlenmedi.

Haksız hukuksuz tutuklamaları, sıkıyönetim dönemlerini aratan uygulamaları yüzünden üç günde Merkez Bankası'ndaki birikimin yüzde 40'ı, 26 milyar dolar uçup gitti. Ama bu krizin sorumluluğunu da, hiç utanmadan gençlerin demokratik tepkilerine, adalet talebiyle protesto hakkını kullanan milletimize yüklüyorlar.

"Benim için bu parmaklıklar yok hükmündeler"

Amaçları bellidir. Baskıyla, zorbalıkla, kara propagandayla milletimize boyun eğdirmeye çalışıyorlar. Başaramayacaklar! Başaramayacaklar! Başaramayacaklar!

Bu millet yedi düvele boyun eğmemiş, sandıktan kaçanlara, milli irade hırsızlarına mı boyun eğecek?

Sevgili dostlarım, ben sizlere içimdeki memleket sevgisi kadar büyük, uçsuz bucaksız hücremden sesleniyorum.

Etrafımdaki taş duvarlar, demir parmaklıklar suçlular için, yaptıklarından pişman olanlar için aşılmaz engeller olabilir. Benim için bu parmaklıklar yok hükmündeler, yok hükmündeler.

"Ben hiçbir suç işlemedim"

Çünkü ben hiçbir suç işlemedim. Belediye başkanı olarak yaptıklarımdan pişmanlık değil, gurur duyuyorum. Devletin birçok kurumu tarafından 6 yılda 1300 defa incelenmiş ve hepsinden aklanmış bir belediyenin yöneticisiyim.

48 idari, 51 şahsi soruşturmadan alnının akıyla çıkmış bir yöneticisiyim. Devletin müfettişlerinin yıllardır bulamadığı suçları şimdi gizli ve yalancı tanıkların ipe sapa gelmez ifadelerine dayanarak bulduklarını iddia ediyorlar. Onlara "Hadi oradan!" diyorum. "Hadi oradan!" diyorum.

"Kirli bir operasyon olmadığını Erdoğan kanıtlamak zorunda"

Bu uyduruk davada, kendisini aklamak zorunda olan ben değilim. Yargıyı talimatla çalışır hale getiren, gizli tanıkların arkasına saklanarak beni saf dışı etmeye çalışan Erdoğan kendini aklamak zorunda. Ahmak davasından kreşlerimizi kapatmak için açtıkları soruşturmalara, 30 küsur yıllık diplomamı baskıyla iptal ettirmek, sözde yolsuzluk davasına kadar bana yapılanların siyasi amaçlı, kirli bir operasyon olmadığını Erdoğan kanıtlamak zorunda.

Erdoğan bana karşı her hamlesiyle seçimden kaçan, rakibinden korkan biri olduğunu gösteriyor. Bu mertlikten uzak hamleleriyle, kendisini seven vatandaşlarımızı utandırıyor. Kendisine güvenenleri boşa düşürüyor. Varlığını koruyabilmek için elindeki yetkileri kötüye kullanan, hukukun ve demokrasinin dışına çıkan her iktidar acizdir, zavallıdır.

"Milletimiz darbeleri bertaraf etmeyi başarmıştır"

Böyle iktidarlar rakiplerini ortadan kaldırıp tüm muhalifleri baskı altına almakla işe başlar ve sonunda ülkeyi göstermelik seçimlerle yöneten çağdışı bir hanedanlık haline gelirler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin feraset ve cesaretle yürüttüğü mücadeleyle kurulmuş olan Cumhuriyetimiz işte böyle bir tehdit altındadır. Daha önce de devletin gücünü kendi gücü zannedenlerin, kendi iradesini milletin iradesinden üstün görenlerin zorla, zorbalıkla bu ülkeye istikamet belirlemeye çalıştıklarını gördük.

Milletimiz tüm bu dayatmaları, darbeleri bertaraf etmeyi başarmıştır. Türkiye'ye istikamet belirleyecek tek iradenin millet iradesi olduğunu her seferinde kanıtlamıştır. Yine öyle olacak. Millet iradesine değil, ele geçirdikleri devletin gücüne güvenenler yine kaybedecekler. Çünkü karşılarında siz varsınız, millet var, milletimiz var.

Hep birlikte iktidarın hesabını boşa çıkarttınız. Haklarınıza, geleceğinize ve özgürlüğünüze sahip çıktınız. Tam da kurucumuz, kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, hepiniz "Özgürlük benim karakterimdir." dediniz. Tam da İstiklal Marşı'mızda dendiği gibi, enginlere sığmadınız, taştınız ve ne büyük bir millet olduğunuzu bir kez daha kanıtladınız. Sizinle, hepinizle gurur duyuyorum.

"Zorbalığa, zalimliğe boyun eğmeyeceğiz"

Sevgili kardeşlerim, şimdi çok büyük, çok güçlü bir başlangıç yapıyoruz. Zorbalığa, zalimliğe boyun eğmeyeceğiz. Demokratik bir yöntemle, mertçe mücadeleyle bu baskıcı rejimi tarihe gömeceğiz.

Yapay zeka ile seslendirilen kısmı

"Şu anda Silivri'de tutsak olduğumuz için yanınızda olamıyorum ama kalbim, ruhum sizinle. 23 Mart günü 15.5 milyon yurttaşımızın, ortak iradesi ve desteği ile başlayan sürecin sonunda, partimizin yetkili kurullarının kararıyla resmen cumhurbaşkanı adayı oldum.

Başta genel başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere, emek veren, destek sunan herkese çok teşekkür ediyorum.

"Mertlikle namertliği yeneceğiz"

Önce Allah'a olan inancım ve dualarımla, milletime olan bağlılığı ve hizmet kararlılığıyla yola çıkıyorum. Gücümüzü milletten alarak, bu kararlı, meşakkatli ve uzun yolculukta Türkiye'nin tüm muhalefet partileri ile muhalefetin tüm sivil temsilcileriyle tarihi bir dönemi yaşayacağız. Mertlikle namertliği yeneceğiz. Cumhuriyetimizi güçlü bir demokrasi ile taçlandıracağız.

"Korkmuyorum, çünkü aziz milletimiz birleşmişti"

Bu yola çıkarken de ifade ettiğim gibi, ben bir makama değil, uzun, zorlu ve tuzaklarla dolu bir mücadeleye talibim. Gün olduğu gibi, yarın da sizleri utandırmayacağıma söz veriyorum. Bir avuç insanın siyasi hırsları uğruna daha ne tertipler kurabileceğini, ne kötülükler yapabileceğini çok iyi biliyorum. Ama hiç korkum yok, çünkü arkamda, yanımda sizler varsınız. Hiç korkmuyorum, çünkü aziz milletimiz birleşmiştir. Ayrılık gayrı bitmiştir.

"Korku duvarları yıkıldı"

Millet, zalimin zulmüne karşı birleşmiştir. Millet, hep beraber bu karanlığı atma iradesinde birleşmiştir. Millet, vicdanda birleşmiştir. Millet, adalette birleşmiştir. Millet, ortak kader ve ortak gelecek arayışında birleşmiştir. Korku duvarları yıkılmıştır. Gençler ayaktadır, kadınlar ayaktadır. Bu millet, teslim alınmayacağını göstermiştir.

İstedikleri kadar beni, bizi hapse atsınlar, yargılasınlar; millet, tüm tuzakları ve kumpasları ezip geçeceğini göstermiştir. Millet, devletin sahibi olduğunu göstermiştir. Ben bu yola çıkarken bir söz verdim: Hak yemem, hakkımı da yedirmem, dedim. Ne olursa olsun, bu milletin hak ettiği güzel günler için mücadeleden bir adım geri atmam, dedim.

"Geri adım atmayacağım"

Sözümde duracağım. Asla geri adım atmayacağım. Milletin verdiği görevi, her şart altında, canım pahasına yerine getireceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, sizlere yakıştığı gibi, dürüstçe, mertçe yarışacağım. Adalet için, huzurlu bir toplum, zengin bir millet olmak için, demokratik bir düzen için, güçlü bir devlet için korkmadan, yılmadan, yorulmadan mücadele edeceğim.

Kendimi önce Allah'a, sonra millete emanet ediyorum. İçimdeki memleket sevgisi kadar büyük, uçsuz bucaksız hücremde, avazım çıktığı kadar haykırıyorum: Millet büyüktür! Millet büyüktür! Millet, bütün iktidarlardan büyüktür!

Hepinizi sevgiyle, dostlukla, hasretle kucaklıyorum. Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Kalın sağlıcakla.