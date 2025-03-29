Sezen Aksu'dan 'Aklıselime' çağrı

Soruşturmalarda gözaltına alınan 106 kişiden 51'i tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Murat Çalık da var. Üç başkan da görevden uzaklaştırıldı.

Gözaltıların başladığı 19 Mart'tan bu yana yüz binlerce insan protesto için sokağa çıktı. Eylemlerde 1879 kişi gözaltına alındı, 260'ı tutuklandı.

Sezen Aksu Facebook hesabından şunları yazdı:

"Aklıselime çağrımdır!

Hepimize ait olan biricik vatanımızın içine düşürüldüğü bu durumdan fiziki acıdan çok daha ağrılı, sancılı, derin bir üzüntü içindeyim.

Beni dinlemeyeceklerini hissetsem de sorumlulara seslenmeyi görev biliyorum.

Bu kadar insanın sesini dinlemek, onları anlamak, tüm uygulamalarınızı hukuka uygun yapmak, insan haklarını asla ihlal etmemek, hele geleceğimiz gençlerimizi gözünüz gibi korumak, ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza karşı sizin görevinizdir.

Bu söylediklerimi makulün ölçütü ile değerlendirmeniz umuduyla."