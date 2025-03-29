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Hedef gösterilen Espressolab yağmalandı: Müşteriler linç edidli

Sanatçı Sezen Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalardan sonra sokaklara çıkan gençlerin gözaltına alınmasını eleştirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mart 2025 20:50, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 20:59
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Hedef gösterilen Espressolab yağmalandı: Müşteriler linç edidli

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından bazı provokatörler, İstanbul Maltepe'de bulunan Espressolab şubesini bastı. Provokatörlerin bir kısmı dükkanın çatısına çıkarken diğerleri ise mekanda oturan müşterilere sandalye atarak saldırdı.

Espressolab Şubesi Saldırıya Uğradı: Müşterilere Sandalyelerle Saldırdılar

İstanbul Maltepe'de bulunan bir Espressolab şubesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları sonrası hedef haline geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan gergin atmosferde, bazı provokatörler söz konusu kafeye saldırı düzenledi.

Çatıya Çıktılar, Sandalye Fırlattılar

Yeni Şafak'ın haberine göre, saldırganların bir kısmı kafenin çatısına çıkarken, diğerleri içeride oturan müşterilere sandalye fırlatarak fiziki müdahalede bulundu. Görüntülerde, mekanda bulunan vatandaşların büyük panik yaşadığı, bazı kişilerin darp edildiği görüldü.

Saldırı Sosyal Medyada Tepki Çekti

Olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı yaşananları kınadı. Espressolab markası da saldırıya uğrayan şube ile ilgili kamuoyuna açıklama yaparak hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Siyasi Gerginliğin Yansıması mı?

Saldırının, Özgür Özel'in daha önce yaptığı açıklamalarda bazı markaları hedef göstermesiyle ilişkilendirilmesi dikkat çekti. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, saldırganların kimliklerinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

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