Hedef gösterilen Espressolab yağmalandı: Müşteriler linç edidli

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından bazı provokatörler, İstanbul Maltepe'de bulunan Espressolab şubesini bastı. Provokatörlerin bir kısmı dükkanın çatısına çıkarken diğerleri ise mekanda oturan müşterilere sandalye atarak saldırdı.

Espressolab Şubesi Saldırıya Uğradı: Müşterilere Sandalyelerle Saldırdılar

İstanbul Maltepe'de bulunan bir Espressolab şubesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları sonrası hedef haline geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan gergin atmosferde, bazı provokatörler söz konusu kafeye saldırı düzenledi.

Çatıya Çıktılar, Sandalye Fırlattılar

Yeni Şafak'ın haberine göre, saldırganların bir kısmı kafenin çatısına çıkarken, diğerleri içeride oturan müşterilere sandalye fırlatarak fiziki müdahalede bulundu. Görüntülerde, mekanda bulunan vatandaşların büyük panik yaşadığı, bazı kişilerin darp edildiği görüldü.

Sonuç bu oldu.

CHP'li vandallar Özgür Özel'in provokasyonu sonucu olarak Espressolab'a saldırdı ve kafeyi yağmaladı. pic.twitter.com/rQEhwOcKDb Fuat Uğur🇹🇷 (@FUATUGUR) March 29, 2025

Saldırı Sosyal Medyada Tepki Çekti

Olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı yaşananları kınadı. Espressolab markası da saldırıya uğrayan şube ile ilgili kamuoyuna açıklama yaparak hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Siyasi Gerginliğin Yansıması mı?

Saldırının, Özgür Özel'in daha önce yaptığı açıklamalarda bazı markaları hedef göstermesiyle ilişkilendirilmesi dikkat çekti. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, saldırganların kimliklerinin tespiti için çalışmalar sürüyor.