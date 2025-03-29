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Cem Yılmaz: Gençleri Sal Abi, Bayram Yarın!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mart 2025 15:57, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 15:57
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Cem Yılmaz: Gençleri Sal Abi, Bayram Yarın!

Komedyen Cem Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarla başlayan sürece ilişkin ilk kez konuştu: "Memleketimizde son 15-20 yıldır siyaset, millete hizmet yarışından ziyade, birbirini kökten yok etme, aşağılama, yıldırmayla yapılır oldu."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve ardından başlayan protestolar ile eylemlere sessiz kalan bazı ünlüler eleştirilmişti. O ünlülerden biri olan Cem Yılmaz, sessizliğini bozdu

'Gidişattan Memnun Değilim'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve ardından başlayan protestolara ve eylemlere sessiz kalan ünlüler, sosyal medyada eleştirilmişti. O ünlülerden biri de Cem Yılmaz'dı. Ünlü komedyen günler sonra sessizliğini bozdu. "Gidişattan memnun değilim" diyen Yılmaz, tutuklu kalan gençlerin serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Olsa olsa Pikaçu'ya gülmeyecek kadar dertli olabilirim.

Cem Yılmaz, X hesabından şunları söyledi: Yarın bayram! Herkese iyi bayramlar dilerim. Günlük siyaseti bırakalı yıllar oldu, hani 'işini yap, bırak siyaseti' denen siyasetten söz ediyorum. Ama memleketimizde son 15-20 yıldır siyaset, millete hizmet yarışından ziyade, birbirini kökten yok etme, aşağılama, yıldırma ile yapılır oldu. Ülkenin normali kalmadı. Yağmur yağsa, 'sana mı yağıyor ulan bana yağıyor' kavgası yapılıyor. Benim bildiğim Ramazan'da kalabalığa bir iyilik gelirdi o da yıllardır yok ortada. Yarın bayram. Dileğim alanlara çıkan onca insana kulak verilmesi ve devletin millete yasalarda yeminlerde söylendiği gibi hizmet etmesidir. Bir iki merkep meşrepe de bilgi; benim menajerim yok, hiç olmadı. 30 senedir vergi mükellefiyim maliye bir kapıdan plaket veriyor diğer kapıdan defterine bir daha bakacağız diyor 20 senedir. Sorun yok, keşke herkese bakılsa. Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Benim zihnimde sokaktaki vatandaştan farkım ayrıcalığım yoktur. Olsa olsa Pikaçu'ya gülmeyecek kadar dertli olabilirim.

Antalya'daki protestolarda, Pokemon çizgi filminin meşhur karakteri 'Pikachu' kostümlü kişi dikkati çekmiş ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Gençleri sal ağabey, gerçekten gerek yok.

Gidişattan memnun değilim. Serseri mayın gibi ağzıma geleni söylememi isteyen deliler de dahil hakkını isteyen herkese hakkının verilmesini istiyorum. Beni boykot etmek istiyorsanız küçük bir bilgi; ben bir şey satmıyorum sevgili kardeşim. Ben, sen kazan istiyorum. Gençleri sal ağabey, gerçekten gerek yok. Bayram yarın.

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