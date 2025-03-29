Mansur Yavaş: Silivri cezaevi kapatılsın, İmamoğlu serbest bırakılsın

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe'de düzenlediği Maltepe mitinginde konuştu. Mansur Yavaş, Silivri cezaevinin kapatılması talebini yineledi. Yavaş'ın konuşması özetle şöyle:

"Ya hep beraber olacağız ya hep beraber kaybedeceğiz"

"Bugün burada haksızlıklara ses yükseltmek için toplandık. Bu halkın oylarıyla İstanbul'u kazanan kardeşimiz hukuksuzca susturulmak isteniyor. Çünkü millet yeter dedi. Çünkü bu millet her şey çok güzel olacak dedi. Bir belediye başkanı değil bir umur cezalandırılıyor.Hukuk çökerse ekonomi de çöker Merak etmeyin Bu düzen mutlaka değişecek.

Bu saatten sonra kendini muhalif hisseden hiçbir kesimin ayrı ayrı kalmak lüksü bulunmamaktadır. Ya hep beraber olacağız ya hep beraber kaybedeceğiz. Her şey çok güzel olacak"