Ankara'nın Barajları Alarm Veriyor: 6 Aylık Su Kaldı!

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan Barajlar Bilgi Sistemi'ne göre, kente su sağlayan 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp hacimli barajlardaki genel doluluk, 28 Mart 2025 itibarıyla 423 milyon 46 bin metreküple yüzde 26,68 seviyesinde bulunuyor.

Geçen yıl 28 Mart'ta 760 milyon 856 bin metreküple barajlarda doluluk oranı yüzde 47,99 olarak ölçülmüştü.

Aktif kullanılabilir su oranı da 28 Mart 2024'te 571 milyon 899 bin metreküple yüzde 40,95 seviyesindeyken, bu yıl aynı tarihte 234 milyon 89 bin metreküple yüzde 16,76 olarak tespit edildi.

6 ay yetecek miktarda su bulunuyor

Şehre günlük yaklaşık 1 milyon 354 bin metreküp su veriliyor.

Yıllık buharlaşma ve sulama oranı dikkate alınarak yapılan ölçümlere göre, Ankara'daki barajlarda kente 6 ay yetecek miktarda su bulunuyor.

Barajlarda 28 Mart itibarıyla doluluk oranları, Çubuk-2'de yüzde 18,69, Çamlıdere'de yüzde 25,23, Kurtboğazı'nda yüzde 31,60, Kavşakkaya'da yüzde 29,26, Eğrekkaya'da yüzde 40,50, Akyar'da yüzde 21,53 ve Kargalı'da yüzde 21,22 olarak ölçüldü.