Beşiktaş-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mart 2025 19:55, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 19:57
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Mücadelenin VAR koltuğunda ise Polonyalı hakem Pawel Pskit oturacak.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Muçi, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Morata, Barış, Osimhen