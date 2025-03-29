Varank: Özgür Özel, metrekareye 36 kişiyi nasıl sığdırdınız?

Özgür Özel'in açıklamasına cevap veren Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varan, 35 bin metrekarelik alanda, "metrekare başına 36 kişi nasıl sığdırdınız ?" dedi.

CHP Genel başkanı Özgür Özel ise Maltepe'deki mitinge 2.2 milyon kişinin katıldığını açıkladı.

35 bin metrekarelik beton alanda sahnenin öne çekilmesine rağmen miting meydanının dolmadığı görüldü.

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