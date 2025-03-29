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Varank: Özgür Özel, metrekareye 36 kişiyi nasıl sığdırdınız?

Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Maltepe mitinginde yaptığı "Burada 2,2 milyon kişi katıldı" açıklamasını eleştirdi. Varank, Özgür Özel'in hesabına göre metrekare başına 36 kişinin düştüğünü belirterek açıklanan rakamın gerçek olamayacağını vurguladı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Mart 2025 20:28, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 20:31
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Varank: Özgür Özel, metrekareye 36 kişiyi nasıl sığdırdınız?

CHP, EMEP, DEM Parti, Sol Parti, TİP, BTP ve Memleket Partisi'nin katıldığı CHP'nin Maltepe Mitingi drone kamerasından görüntülendi.

35 bin metrekarelik beton alanda sahnenin öne çekilmesine rağmen miting meydanının dolmadığı görüldü.

CHP Genel başkanı Özgür Özel ise Maltepe'deki mitinge 2.2 milyon kişinin katıldığını açıkladı.

Özgür Özel'in açıklamasına cevap veren Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varan, 35 bin metrekarelik alanda, "metrekare başına 36 kişi nasıl sığdırdınız?" dedi.

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