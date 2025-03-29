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Bayram Baklavası Ne Kadar Olmalı? Uzmanı Fiyat Aralığını Açıkladı

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım "Bayramlarda merdiven altı imalat biraz artar. Piyasada 150-200 TL'ye baklava satıldığını duyuyoruz. 150-200 TL'ye baklava olmaz, tüketicilerimiz bu ucuz baklavalara rağbet etmesin" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2025 21:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 21:05
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Bayram Baklavası Ne Kadar Olmalı? Uzmanı Fiyat Aralığını Açıkladı

Ramazan Bayramı yaklaşırken, tatlı sektöründe hareketlilik dikkat çekiyor. Gıda ve giyim gibi sektörlerde yaşanan yoğunluk, özellikle baklavacılara da yansıdı. Bayramın vazgeçilmez lezzetlerinden olan baklava için talep artarken, imalathaneler tam kapasite çalışmaya başladı.

Bayramda 1750 Ton Baklava Tüketimi Bekleniyor

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, Ramazan'ın tatlıcılar için her zaman bereketli geçtiğini ancak bu yıl geçtiğimiz yıla göre biraz daha durgun olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde bayram süresince günlük yaklaşık 1.750 ton baklava tüketimi beklendiğini aktaran Yıldırım, bu miktarın üçte birinin İstanbul'da tüketileceğini söyledi.

İhracat Artıyor, Japonya Baklavayı Sevdi

Yıldırım, baklava ihracatının da artış gösterdiğini vurguladı. Şerbetli tatlıların yurtdışına gönderilmesi konusunda donuk ve şerbetsiz seçeneklerle ihracatın hız kazandığını dile getiren Yıldırım, "Özellikle son 3-4 yılda Japonya'ya yapılan ihracatta ciddi artış var. Uzakdoğuluların tatlıya mesafeli olduğunu bilirdik ama Japonlar Türk baklavasını çok sevdi," dedi.

En Çok Fıstıklı ve Cevizli Tercih Ediliyor

Tüketicilerin klasik tercihlerinden vazgeçmediğini belirten Yıldırım, fıstıklı ve cevizli baklava taleplerinin önde olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra soğuk baklava ve midye baklava da en çok tercih edilen çeşitler arasında yer alıyor.

Mor Baklavaya İlgi Artıyor

Yıldırım, özellikle şeker hastalarına yönelik mor baklavanın da ciddi bir talep gördüğünü söyledi. Ancak bu ürünün yalnızca güvenilir ve bilinen yerlerden alınması gerektiğini vurgulayarak, "Sağlık her şeyden mühim" dedi.

150 TL'ye Satılan Baklavadan Uzak Durun

Bayram döneminde merdiven altı üretimlerin arttığını söyleyen Yıldırım, tüketicileri ucuz baklavaya karşı uyardı:

"Piyasada 150-200 TL'ye baklava satıldığını duyuyoruz. Bu fiyatlara gerçek baklava olmaz. İçinde ne olduğu belli olmayan ürünler yerine yarım kilo kaliteli baklava almak daha sağlıklıdır."

Bazı üreticilerin baklavada ay çekirdeği, bezelye, yer fıstığı gibi malzemeleri kullanarak gıda boyasıyla renklendirdiğine dikkat çeken Yıldırım, özellikle yoğun dönemlerde bu tür vakaların arttığını söyledi.

500 TL Altındaki Baklavaya Dikkat!

Yıldırım, bu bayram baklava fiyatlarının ortalama 500 TL ile 1.400 TL arasında değiştiğini belirtti.

"500 TL altında satılan baklavaya şüpheyle bakmak gerekir. Maliyetler göz önünde bulundurulduğunda bu fiyatlara sağlıklı ve gerçek bir baklava üretmek mümkün değil," ifadelerini kullandı.

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