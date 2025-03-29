ODTÜ'de gözaltılar: 33 kişiden 4'üne 3 hafta ev hapsi verildi

Gözaltına alınanlardan 2'si ifadesi alınmadan, 15'i yurt dışına çıkış adli kontrolüyle, 12'si ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden eylemlerde ODTÜ'den 26 Mart Çarşamba akşamı ve 27 Mart Perşembe sabahı gözaltına alınan 33 kişi bugün Ankara Adliyesi'ne getirildi.

BirGün'de yer alan habere göre "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan savcılığa sevk edilen 33 kişiden 2'si savcılık ifadeleri alınmadan, 12 kişi de ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilirken, 15 kişi hakkında da adli kontrol istendi.

Sulh Ceza Hakimliği 4 kişi hakkındaki tutuklama talebini reddetti, 3 hafta ev hapsi cezası verdi. 15 kişiye ise yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol talebi verildi.

Ne oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklandı. İmamoğlu, İBB'ye yönelik olarak "yolsuzluk" suçlamasından yürütülen soruşturma kapsamında, "ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma" iddialarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürüldü. Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.