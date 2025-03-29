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Mahir Polat hastaneye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda tutuklanan Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak : Cumhuriyet
Haber Giriş : 29 Mart 2025 23:05, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 23:07
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Mahir Polat hastaneye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik 'Kent Uzlaşısı' operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat'ın sağlık sorunu yaşamsal risk yaratmaya devam ediyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Polat'ın akşam saatlerinde ambulans ile hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Sevkin gerekçesine ilişkin henüz kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığını belirten Av. Erdem, "Mahir Bey cezaevinden çıkarılmış, ambulansla hastaneye sevk edilmiş. Acil bir durum mu yoksa beklediğimiz sevk mi detayları henüz bilmiyoruz. Bilgi almaya çalışıyoruz" dedi.

Önceki gün fenalaşmıştı

Yakın zamanda anjiyo olan ve vücudunda 6 stent bulunan Polat, önceki gün hipertansiyon rahatsızlığı nedeniyle fenalaşmıştı. İlk müdahalesinin tutuklu bulunduğu Marmara 9 No'lu Cezaevi'nde revirde yapılmasının ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Polat, tedavisinin ardından yeniden cezaevindeki hücresine götürülmüştü. Polat'ın tam teşekküllü bir hastaneye sevk talebi Cuma günü kabul edilmişti.

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