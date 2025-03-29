İstanbul'a sevk edilecek tonlarca kaçak etil alkol ele geçirildi
Tekirdağ'da, bir iş yeri ile kamyonette yapılan aramada 27 ton 800 litre etil alkol ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2025 23:39, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 23:41
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ilçesindeki işletmeden İstanbul'a kaçak etil alkol sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, şüpheli aracı yol kontrol noktasında durdurdu.
Alınan karar doğrultusunda kamyonette ve üretim yerinde arama yaptı.
Aramalarda 27 ton 800 litre etil alkol ele geçirildi.
Ruhsatsız çalıştırıldığı tespit edilen iş yerinde etil alkol üretiminde kullanılan malzemelere el konuldu.
İşletmede çalıştırıldığı öne sürülen yabancı uyruklu, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.