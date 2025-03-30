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İstanbul'da izinsiz gösterilere ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından yapılan izinsiz gösterilere ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 140 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2025 07:16, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 07:27
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İstanbul'da izinsiz gösterilere ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Valiliğinin kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart'ta her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin kararına uymadıkları iddiasıyla gözaltına alınan 140 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alınan 140 şüpheliden 39'u tutuklanmaları, 101'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 5 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

Şüphelilerden 27'sine "konutu terk etmeme" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar veren hakimlik, 108 şüpheliyi de diğer adli kontrol tedbirlerini uygulayarak serbest bıraktı.

Soruşturma kapsamında toplumsal olaylara ilişkin İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen toplam 268 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

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