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Şanlıurfa'da görev sırasında fenalaşan polis memuru şehit oldu

Şanlıurfa'da görev sırasında fenalaşan polis memuru Mesut Acar şehit oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2025 07:32, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 07:31
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Şanlıurfa'da görev sırasında fenalaşan polis memuru şehit oldu

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut Acar'ın, şüpheli bir kişinin yakalanması esnasında girdiği arbede sırasında yere düşüp fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, sevenlerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

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