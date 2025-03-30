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Bayram Sonrası 'Terörsüz Türkiye' Süreci Yeniden Hızlanıyor

İBB soruşturmasıyla gündemin ikinci sırasına düşen 'Terörsüz Türkiye' süreci bayram sonrası hızlanacak. Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Mart 2025 08:07, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 07:57
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Bayram Sonrası 'Terörsüz Türkiye' Süreci Yeniden Hızlanıyor

Türkiye, 40 yılı aşkın süredir devam eden terör belasından kurtulmaya kararlı. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ikinci plana düşen 'Terörsüz Türkiye' süreci tekrar hızlanacak. Cumhurbaşkanı'nın nisan ayının ikinci haftasında DEM Parti'nin İmralı heyeti ile görüşmesi bekleniyor. PKK cephesinde ise 'İşi yokuşa sürmek' ve adeta 'El yükseltmek' için kongrenin toplanmasına yönelik bazı şartlar ileri sürülüyor.

Terörsüz Türkiye Süreci Yeniden Hızlanıyor

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; İBB'ye yapılan operasyon sebebiyle gündemin ikinci sırasına düşen 'Terörsüz Türkiye' sürecinin bayram sonrasında yeniden hızlanacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayının ikinci haftasında DEM Parti'nin İmralı heyeti ile görüşmesi bekleniyor. Yine bayram sonrasında İmralı'ya yeni bir ziyaret de gündeme gelecek. Terör örgütü PKK cephesinde ise 'İşi yokuşa sürmek' ve adeta 'El yükseltmek' için kongrenin toplanmasına yönelik bazı şartlar ileri sürülüyor. AK Parti ve güvenlik kaynaklarına göre, PKK'nın pazarlık yapma isteği hiç bir şekilde dikkate alınmıyor.

Öcalan'ın Çağrısı ve PKK'nın Tepkisi

Yapılan değerlendirmelerde "Öcalan, 'silah bırakın' dediyse, bırakacaklardır. O nedenle işi yokuşa sürmenin hiçbir anlamı yok. Tek gündem terör örgütünün silah bırakması ve kendisini feshetmesidir. Bunun dışında şart sayılabilecek, ön adım sayılabilecek herhangi bir şey kesinlikle yok. Örgüt de buradan bir şey çıkmayacağını biliyor. Çünkü asla bir pazarlığa girilmeyeceği DEM'lilere de İmralı'ya da söylendi. Bu nedenle kongre her an toplanabilir" görüşü dile getirildi.

Kongre İçin Alternatif Yerler

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin PKK'nın fesih kongresinin Malazgirt'te toplanması önerisinin gerçekleşme ihtimali ise zayıf görünüyor. Siyaset kulislerinde, kongre için Süleymaniye ve Erbil seçeneklerinin halen ön planda olduğu belirtiliyor. AK Parti kaynakları "Gelinen noktada, artık gecikme olmamalı. Çünkü devlet de, siyaset kurumları da her gecikmenin, sürecin zehirlenmesi anlamına geldiğini biliyor. Aynı zamanda DEM Parti de acele edilmesini istiyor. Burada artık top Kandil'de" görüşünü dile getirdi.

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