Doğum Yardımı Ödeneği 108 Kat Artıyor

Meclis'ten geçen düzenleme ile doğum yardımı ödeneği, 211 milyon liradan 22 milyar 800 milyon liraya yükseltilecek. Bu artış, ödeneğin oransal olarak 108 kat artması anlamına geliyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na bu yıl fazladan 22 milyar 589 milyon lira aktarılacak. Böylece doğum yardımı ödeneği, 211 milyon liradan 22 milyar 800 milyon liraya çıkmış olacak.

5 Yaşına Kadar 5 Bin Lira Destek

Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre, milletvekillerine gönderilen bilgilendirme notuna göre, 2015 yılından bu yana tek seferlik verilen 300 liralık ilk çocuk yardım miktarı 5 bin liraya çıkarıldı. İkinci çocuk için verilen 400 liralık tek seferlik yardım miktarı, çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 500 liraya çıkarıldı. Üçüncü ve sonraki çocuklar için tek seferlik 600 lira olarak ödenen yardım miktarı ise çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin liraya yükseltildi. Kanuna göre, 1 Ocak 2025 sonrasında doğan çocukların aileleri bu destekten yararlanabilecek.

Amaç Genç Nüfusa Katkı Sunmak

2015 yılından bu yana sadece Mavi Kart sahibi olan kişilere yapılan doğum yardımı ödemesi, Türkiye'de ikamet eden tüm Türk vatandaşlarını kapsayacak şekilde genişletildi. Mavi Kartlılara çocuk yardımının yapılmasına ilişkin düzenleme, 2015 yılında yürürlüğe girmişti. O tarihten bu yana yardım tutarlarında artış yapılmadı. Doğum yardımı programı ve benzeri teşvik uygulamalarıyla uzun vadede genç nüfusun artışı sağlanarak ekonomik büyümenin desteklenmesi, ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması ve kadınların iş gücüne katılımının artırılması amaçlanıyor.