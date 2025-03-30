Bakan Tekin'den Gazze Mesajı: Zulme Karşı Duracağız

Türkler Yurtdışında En Çok Konutu Nereden Alıyor?
Türkler Yurtdışında En Çok Konutu Nereden Alıyor?
Yeni 'Yatırım Teşvik Sistemi'nin Detayları Belli Oldu
Yeni 'Yatırım Teşvik Sistemi'nin Detayları Belli Oldu
İsrail, bayram sabahında 9 Filistinliyi öldürdü
İsrail, bayram sabahında 9 Filistinliyi öldürdü
Yargıtay, Mesajla Rahatsız Etme Cezasını Onadı
Yargıtay, Mesajla Rahatsız Etme Cezasını Onadı
Emekli İkramiyesi Fark Ödemeleri Ne Zaman?
Emekli İkramiyesi Fark Ödemeleri Ne Zaman?
Bayramda Otoyollar ve Köprüler Ücretsiz Olacak
Bayramda Otoyollar ve Köprüler Ücretsiz Olacak
Doğum Yardımı Ödeneği 108 Kat Artıyor
Doğum Yardımı Ödeneği 108 Kat Artıyor
Konut Fiyatlarını Düşürecek Adım: EİDS Sistemi Geliyor
Konut Fiyatlarını Düşürecek Adım: EİDS Sistemi Geliyor
Bakan Tekin Yanıtladı: Liseler 3 Yıla Düşecek Mi?
Bakan Tekin Yanıtladı: Liseler 3 Yıla Düşecek Mi?
Erdoğan'dan bayram mesajında 'Terörsüz Türkiye' vurgusu
Erdoğan'dan bayram mesajında 'Terörsüz Türkiye' vurgusu
Özel'in boykot listesindeki kafeye saldırı: 4 gözaltı
Özel'in boykot listesindeki kafeye saldırı: 4 gözaltı
CHP'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet'ten açıklama
CHP'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet'ten açıklama
Hastanede Rüşvet Skandalı! İdrar Testini Değiştirdiler: 1 Memur Tutuklandı
Hastanede Rüşvet Skandalı! İdrar Testini Değiştirdiler: 1 Memur Tutuklandı
Bayramda 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli Görev Yapacak
Bayramda 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli Görev Yapacak
Ankara'nın Barajları Alarm Veriyor: 6 Aylık Su Kaldı!
Ankara'nın Barajları Alarm Veriyor: 6 Aylık Su Kaldı!
MSB: TCG Kemalreis Gemisinde 1 Asker Şehit Oldu
MSB: TCG Kemalreis Gemisinde 1 Asker Şehit Oldu
Bayramda Baklavanın Tadı Kaçtı!
Bayramda Baklavanın Tadı Kaçtı!
Mehmet Şimşek'ten Özgür Özel'in iddialarına yanıt
Mehmet Şimşek'ten Özgür Özel'in iddialarına yanıt
Ankara'da Şehitliklerde Arife Günü Yoğunluğu
Ankara'da Şehitliklerde Arife Günü Yoğunluğu
Son 2 Yılda Bayram Tatillerinde 744 Can Kaybı
Son 2 Yılda Bayram Tatillerinde 744 Can Kaybı
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 545 kişi yakalandı
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 545 kişi yakalandı
Polis ve jandarma yolcu gibi otobüslere binip şoförleri denetleyecek
Polis ve jandarma yolcu gibi otobüslere binip şoförleri denetleyecek
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Saldırısını Kınadı
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Saldırısını Kınadı
EPDK, Akaryakıt ve Doğalgaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı
EPDK, Akaryakıt ve Doğalgaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı
Bakan Uraloğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
Bakan Uraloğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
Gıda Denetimlerinde 366 Milyon Lira Ceza Uygulandı
Gıda Denetimlerinde 366 Milyon Lira Ceza Uygulandı
TEİAŞ, Elektrik Santrallerine 1.2 Milyar Lira Kapasite Desteği Sağlıyor
TEİAŞ, Elektrik Santrallerine 1.2 Milyar Lira Kapasite Desteği Sağlıyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Trafik Güvenliği Uyarısı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Trafik Güvenliği Uyarısı
Valilik duyurdu: İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
Valilik duyurdu: İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
Emeklilere Yönelik Dolandırıcılık Uyarısı: Sahte Mesajlara Dikkat!
Emeklilere Yönelik Dolandırıcılık Uyarısı: Sahte Mesajlara Dikkat!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Tekin'den Gazze Mesajı: Zulme Karşı Duracağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Başta Gazze olmak üzere zulüm altındaki bütün kardeşlerimize bu zulmü yapanları lanetliyorum. Biz ülke olarak bu tür hukuksuzluklara müdahale edebilecek güçte olmaya devam edeceğiz inşallah." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2025 08:53, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 09:03
Yazdır
Bakan Tekin'den Gazze Mesajı: Zulme Karşı Duracağız

Bakan Tekin, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ile Mehmet Emin Öz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile tarihi Ulu Camii'de bayram namazını kıldı, ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Tekin, bayramlaşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin, toplumun ve milletin en önemli değerlerinden ve en mukaddes zamanlarımızdan birisi olan ramazan ayını sağlıkla, huzurla tamamlayıp bayrama eriştiklerini söyledi.

Bayramların ülkenin, milletin birliği, beraberliği ve kardeşliği için çok önemli olduğunu ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Bayram vesilesiyle Allah'tan ülkemizde barışın, huzurun, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin daim olmasını temenni ediyorum. Bize bugünleri sağlayan şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun, zulüm altında mağdur bir pozisyonda olan bütün herkesin en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmalarını, hürriyetlerine kavuşmalarını temenni ediyorum. Başta Gazze olmak üzere zulüm altındaki bütün kardeşlerimize, bir kez daha huzurlarınızda, bu zulmü yapanları lanetliyorum. Biz ülke olarak bu tür hukuksuzluklara müdahale edebilecek güçte olmaya devam edeceğiz inşallah."

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların ramazan ayını idrak ettikleri bir eğitim öğretim yılı geçirdiklerini belirterek, ramazan ayının başında çocuklara, ülkenin birliği ve beraberliğinin en önemli unsurlarından birisi olan bu tür güzel günlerin, güzel anların paylaşılması, gelecek kuşaklara aksettirilmesi için okullarda bir dizi etkinlik yapmalarını arzu ettiklerini dile getirdi.

Okullarda bu anlamda yüz binlerce etkinlik yapıldığını anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle bu etkinliklere katılan bütün öğrencilerimize, velilerimize ve bu etkinlikleri organize eden öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önemsiyorum, çünkü bu şekilde çocuklarımıza bunu öğretmezsek, kardeşlik hukukunu, birlik ve beraberlik hukukunu geliştiremeyiz ve gelecek kuşaklara da aksettiremeyiz. İnşallah Bakanlık olarak çocuklarımıza bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyacakları, bu milletin bir ferdi olmanın gereğini yapacakları bir gelecek içinde yetişmelerini arzu ediyoruz. Allah bizleri nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlara eriştirsin. Hepinize hayırlı bayramlar."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber