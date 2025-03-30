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Bayramda Otoyollar ve Köprüler Ücretsiz Olacak

Bayram tatilinde otoyollar ücretsiz olacak. Çeşitli yollar üzerinde süren çalışmalar nedeniyle sürücüler dikkatli olmalı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2025 09:05, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 09:11
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Bayramda Otoyollar ve Köprüler Ücretsiz Olacak

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 2 Nisan Çarşamba saat 07.00'ye kadar kurum tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişlere ücretsiz izin verilecek.

Yapım ve Onarım Çalışmaları

Edirne-Kırklareli yolunun 11-22, Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-57, Ermenek-Mut yolunun 10-37. kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Manavgat-Alanya yolunun 11-13. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Yolu Üzerindeki Çalışmalar

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Bölgesel Yol Durumları

  • Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer tüpten iki yönlü devam ediyor.
  • Gümüşhane-Trabzon yolunun 41. kilometresindeki Başar Tüneli mevkisinde derz yenileme çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Gümüşhane-Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
  • Osmaniye-Gaziantep yolunun 4-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
  • Hacılar-Erciyes-Develi yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

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