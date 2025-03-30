Sıfır Atık Projesi ile 227,3 Milyar kWh Enerji Tasarrufu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan "Sıfır Atık Projesi" ile bugüne kadar toplanan atıklardan 40 milyon hanenin 1 yıllık kullanımına eş değer, 227,3 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı. AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan bu proje, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almayı ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmayı hedefliyor.

Sıfır Atık Hareketi ile Türkiye'nin Kazançları

Projenin başlangıcından bu yana Türkiye, Sıfır Atık Hareketi ile çevreden enerjiye, sera gazı salınımından depolama alanlarına kadar pek çok alanda tasarruf sağlayarak hem ekonomiye hem de geleceğe yatırım yaptı. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında bu yıl "moda ve tekstilde sıfır atığa doğru" temasıyla ve "Yeterince Var" sloganıyla farkındalık oluşturulacak. Projenin başlangıcından bu yana 205 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemine geçildi ve geri kazanım oranı önemli ölçüde artırıldı.

Atıkların Ekonomiye Katkısı

32,5 milyon ton kağıt-karton

9,1 milyon ton plastik

3,1 milyon ton cam

6,4 milyon ton metal

23,4 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık olmak üzere toplam 74,5 milyon ton atık ekonomiye geri kazandırıldı.

Projenin Ekonomik ve Çevresel Etkileri

Projeyle 10 milyon hanenin yıllık elektrik faturası kadar tasarrufa ve yüz binlerce kişiye istihdam sağlayacak iş gücüne karşılık gelen 256 milyar lira ekonomiye kazandırıldı. Ayrıca İstanbul'un 7 yıllık su tüketimine eş değer bir su kazanımı elde edildi. Türkiye'deki tüm araçların yıllık yakıt tüketimi kadar petrolden tasarruf sağlandı.

Depozito Yönetim Sistemi ve Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı

Bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen Depozito Yönetim Sistemi, Sıfır Atık Hareketi kapsamında uygulanmaya başlandı. "Depozitosu Olan Ambalajlar" (DOA) logosu taşıyan ambalajlar geri kazanılıyor ve vatandaşlar teşvik bedeli alıyor. Sistemin yıllık 520 milyon avro tasarruf sağlaması hedefleniyor. BM Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda Emine Erdoğan, "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na ilk imzayı attı.

Sıfır Atık Hareketinin Uluslararası Başarıları

Sıfır Atık hareketi, birçok uluslararası ödüle layık görüldü. 2018 yılında BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından "Sıfır Atık, Sıfır Açlık" ödülü ve 2021'de BM Kalkınma Programı (UNDP) tarafından "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülü" gibi ödüller kazandı. Bu hareket, küresel düzeyde çevreyi koruma ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleme amacıyla yürütülen en önemli projelerden biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor.