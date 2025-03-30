20 günlük ömürleri var: Koparana 244 bin lira ceza

Beytüşşebap ilçesindeki dağlarda yetişen ve yılın 20 günü hayatta kalan ters lale çiçeği baharın gelişiyle beraber açtı. Şırnak, Hakkari, Van ve Diyarbakır'da yetişen ve yılın sadece 20 günü hayatta kalan ters lale koruma altında. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ters lale çiçeğini koparanlara ya da zarar verenlere 244 bin 315 lira cezai işlem uygulanıyor.

Faruk Temel, çiçekleri koruduklarını kimsenin zarar vermemesi gerektiğini söyledi. Temel, "Bu çiçekler bölgemize has. Ters lale çiçeği nesli tükenme tehlikesi altında biz buna zarar gelmesini istemiyoruz. İdari cezalarda var. Lütfen halkımız sahip çıksın" dedi.