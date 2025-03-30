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Türkler Yurtdışında En Çok Konutu Nereden Alıyor?

Türkiye'deki yerleşiklerin yurt dışından gayrimenkul alımı 2024'te %20,5 artarak 2,5 milyar dolara ulaştı. En çok konut Yunanistan ve Dubai'den alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2025 11:30, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 11:25
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Türkler Yurtdışında En Çok Konutu Nereden Alıyor?

Geçen yıl yurt dışı gayrimenkul alımı için 2 milyar 513 milyon dolar ödeyen Türkler, en çok konutu Yunanistan ve Dubai'den aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'deki yerleşiklerin yurt dışından yaptığı gayrimenkul alımı için ödediği tutar 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 20,5 artarak 2 milyar 513 milyon dolara ulaştı. Bu rakam yeni yılın ilk ayında ise 144 milyon dolar olarak gerçekleşti. Uzmanlar, Türklerin yurt dışında en çok hangi ülkelerden alım yaptığına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Altın vize amaçlı alımlar arttı"

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, 5-10 yıl önce yurt dışından yıllık gayrimenkul alım tutarının 130 milyon dolar seviyelerinde olduğunu anımsatarak, bu rakamın katlanarak arttığını söyledi. Gayrimenkul harcamalarının nedenlerine işaret eden Tekçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yurt dışında konut almanın birinci nedeni özgürce seyahat etmek isteyenlerin altın vize (golden visa) almak istemesi. Türklerin yurt dışındaki gayrimenkul yatırımlarında Dubai ve Yunanistan öne çıkıyor. Yunanistan'ın tercih edilmesinin en önemli sebebi 250 bin avro yatırımla alıcıya tüm Avrupa ülkelerinin kapısının açılması. Politika gereği vize programlarını sırayla yatırım ihtiyacı olan ülkelere yönlendiriyorlar. Mesela İspanya ve Portekiz de tercih ediliyordu ancak şu an vize programlarını kapatıldı ve onların yerine Macaristan 250 bin avro karşılığında altın vize programlarını başlattı.

Tekçe, ikinci neden olarak ev alıp kiraya veren yatırımcıların yönünün yurt dışına dönmesinin geldiğini kaydederek, son dönemde Türkiye'de kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan olumsuzlukların artmasının yatırımcıların yurt dışına yönelimini hızlandırdığını anlattı.

"Yatırımcı dostu vize programlarının oluşturulması gerekiyor"

GİGDER Yönetim Kurulu Başkanı Tekçe, halihazırda uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki gayrimenkul edinimi azalırken yerli yatırımcıların yurt dışı talebinin arttığını belirterek, Bu durumun önüne geçmek için uluslararası yatırımcının ikamet, elektrik ve su abonelik alma süreçlerinin kolaylaştırılması, uluslararası yatırımcı çekmek için yurt dışı tanıtıma daha fazla kaynak ayrılması ve yatırımcı dostu vize programlarının oluşturulması gerekiyor. diye konuştu. Yurt dışındaki gayrimenkullerin genelde 300 bin dolardan başladığını kaydeden Tekçe, Türkler ortalama bir konut için 500 bin dolar ödüyor. Gayrimenkul edinirken dikkat edilen en önemli nokta ise mülkün kira geliri üretebilmesi oluyor. ifadelerini kullandı.

"Dubai'de en çok gayrimenkul alan ülkeler arasında 7'nciyiz"

Parcel Estates Üst Yöneticisi (CEO) Özden Çimen de Türklerin son yıllarda gayrimenkul yatırımı için yönünü Dubai'ye çevirdiğini belirterek, buradaki cazip kira getirisinin ve vergisiz yatırım avantajlarının hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların ilgisini çektiğini söyledi. Türklerin, Dubai'de en çok gayrimenkul yapan yatırımcılar arasında Hindistan, İngiltere, Rusya, Çin, Pakistan ve ABD'nin ardından 7'nci sırada olduğunu dile getiren Çimen, 2025 yılında Dubai'de en fazla gayrimenkul satın alan ilk 5 ülke arasına girebileceğimizi düşünüyorum. şeklinde konuştu. Çimen, geçen yıl Dubai'de yapılan yatırımların 2025'te 150 milyon doların üzerinde kira getirisi sağlayabileceğini kaydederek, Dubai'de yalnızca bireysel yatırımcılar değil, Türk inşaat firmaları da büyük ölçekli projelerde aktif rol oynuyor. Altyapı, metro, otoyol ve konut projelerinde Türk müteahhitlerin etkisi artıyor. Özellikle Dubai metrosunun genişletilmesi projesinde Türk firmalar önemli görevler üstleniyor. açıklamasında bulundu.

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