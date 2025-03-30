Onur Alp Yılmaz hakkında resen soruşturma başlatıldı

Başsavcılık, Yılmaz hakkında "nefret ve ayrımcılık", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen soruşturma başlattı.

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