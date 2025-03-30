İmamoğlu eylemlerine ikinci iddianame de hazır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 23 Mart Pazar günü Saraçhane'deki protestolara katılan 104'ü tutuklu 139 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

ŞÜPHELİLERİN 67'Sİ 25 YAŞ ALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 67'si 25 yaş altında olan 139 kişi hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istedi.

Şüphelilere "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama'" suçlaması yöneltildi.

BERKAY GEZGİN DE İDDİANAMEDE

İddianamede yer alan isimler arasında "Her şey çok güzel olacak." sloganıyla bilinen 22 yaşındaki Berkay Gezgin de var.

Protestolar sırasında kolluk kuvvetlerine taş ve yanıcı madde attığı ya da Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği öne sürülenlerin dosyaları ise ayrıldı.

İLK İDDİANAMEDE 74 ŞÜPHELİ VAR

İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik protestolarla ilgili ilk iddianame 28 Mart'ta hazırlanmış, 59'u tutuklu 74 kişi hakkında yine 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.