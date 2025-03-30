Antalya'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 07 BAH 781 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat kara yolu Taşkesiği mevkisinde, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen KONTUR firmasına ait 42 HC 734 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

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