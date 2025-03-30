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Bakan Yumaklı: Şikayet edilen CHP'li, şikayet eden CHP'li

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Şikayet edilen CHP'li, şikayet eden CHP'li, yolsuzluk belgelerini veren CHP'li, ifade veren ve olayları anlatan CHP'li; fatura AK Parti üzerinden millete kesilmeye çalışılıyor. Öyle yağma yok. İnsanların sokağa çağrılmasının, bunların perdelenmesi amacını güttüğünü hepimiz biliyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2025 15:15, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 15:16
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Bakan Yumaklı: Şikayet edilen CHP'li, şikayet eden CHP'li

Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Vatandaşların bayramını kutlayan Yumaklı, AK Parti'nin halkın ferahını, mutluluğunu, huzurunu sağlamak adına çalıştığını, yaptıkları her işte milletin duasına mazhar olmayı amaçladıklarını söyledi.

"Gerilim, kavga, münakaşa, bunların hiçbir zaman için peşinde olmadık." diyen Yumaklı, "Bugün de bundan sonra da olmayacağız. Ayrıştırmanın tarafında dün de değildik, bugün de değiliz, yarın da olmayacağız." ifadesini kullandı.

Yaptıkları çalışmalardan bahseden Yumaklı, "Son 22 yılda 11 binin üzerinde tesise yaklaşık 3,5 milyar lira harcanarak içme suyu, sulama, baraj, enerji tesisi, taşkın, sel, dere ıslahı aklınıza ne gelirse bu yapıların tamamı yapıldı. Bu tür yatırımlar bütün cumhuriyet tarihini ele aldığımızda AK Parti hükümetleri döneminde yapıldı." diye konuştu.

Yumaklı, Türkiye'nin etrafının ateş çemberiyle çevrili olduğunu, dünyanın çok farklı krizlerle boğuştuğuna dikkati çekerek, lüzumsuz tartışmalara enerjilerini harcamayacaklarını dile getirdi.

Türkiye'nin terör nedeniyle 40 yıldır kaynaklarını dipsiz kuyuya atmak zorunda kaldığını, artık terörü bitirme noktasına geldiğini aktaran Yumaklı, "Millet iradesini ve Türkiye'nin bölgedeki gücüne ve söz sahibi olmasına tahammül edemeyen güç odakları her zaman için olacak. Bu, bizim için asla ve asla gevşemememiz gerektiğini gösteren çok önemli bir husus. Onlar boş durmayacaklar, dışarıdan durduramayanlar, durduramayacaklarını düşünenler, içeriyi karıştırmakla alakalı projelerini devreye alacaklardır." dedi.

CHP'deki yolsuzluğun faturasının AK Parti'ye kesilmek istendiğini vurgulayan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi yolsuzluklara operasyonlar oldu, bir yargı süreci başladı ancak bunlar konuşulmayıp sokağa insanların davet edilerek bir akıl tutulması yaşandığını görüyoruz. Şikayet edilen CHP'li, şikayet eden CHP'li, yolsuzluk belgelerini veren CHP'li, ifade veren ve olayları anlatan CHP'li; fatura AK Parti üzerinden millete kesilmeye çalışılıyor. Öyle yağma yok. İnsanların sokağa çağrılmasının, bunların perdelenmesi amacını güttüğünü hepimiz biliyoruz. Başka bir garabet daha oldu. İçeride bu karıştırma operasyonu yapılırken, o vesayet odaklarına gidilip imdat istenmeye başlandı. Gerçekten Batılı dostlarına, 'Biz kendimizi yalnız hissediyoruz.' demek, en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır. Söyleyecek söz bulamıyoruz."

- "Kendi siyasi çıkarları olduğunda yerli ve milli demeden boykot çağrısı yapmaktan geri durmadılar"

Yumaklı, CHP'nin boykot çağrısına da değinerek, şunları kaydetti:

"Bu zamana kadar İsrail'in yaptığı katliam başta olmak üzere memleketimize dönük hiçbir saldırıda zerre kadar gayret göstermeyip kılını kıpırdatmayanlar, herhangi bir boykot veya benzeri faaliyette bulunmakla ilgili irade göstermeyenler, konu kendi siyasi çıkarları olduğunda maalesef yerli ve milli demeden bu ülkenin markalarına boykot çağrısı yapmaktan geri durmadılar. Eylem adı altında insanları sokağa çağırdılar ve maalesef ki gecesini gündüzünü bu ülke için vakfetmiş olan, milletine hizmetten başka hiçbir şey düşünmeyen Cumhurbaşkanımıza ve onun ailesine hakaret etme ve ettirme yolunu seçtiler.

Bunlar azımsanacak işler değil. Türkiye'nin hizmette nereden nereye geldiğini, herkesin gördüğü bir ortamda enerjimizi bu memleketin gelişmesi için harcayacakken, o siyasi çıkarların kurbanı edilmek istenen bir ülke konumuna sokulmak istemiyoruz. Bu memlekete hizmetten başka hiçbir şey düşünmeyen Cumhurbaşkanımıza maalesef hakaretler yapmayı, cami haziresindeki mezarlıkların tahrip edilmesini bırakın engellemek, bunları yapmakta bir beis görmediler ama ben milletimizin sağduyusuna güveniyorum."

AK Parti olarak geleceği inşa etmeyi sürdüreceklerini dile getiren İbrahim Yumaklı, "Bizim partimizde arkadan kuyu kazmak, 'elinde bir hançer, kim sırtına saplayacak' diye dolaşmak olmaz ama ekranlar karşısında birlik beraberlik mesajı verip televizyon kameraları, mikrofonlar kapandıktan sonra birbirlerinin arkasından kuyu kazmak bizim dışımızdaki işte o malum partilerin şiarıdır. Kişisel çıkarlar AK Parti'de hiçbir zaman için olmamıştır, olmayacaktır da." diye konuştu.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde depremin yaralarının kısa sürede sarıldığını anlatarak, birçok ülkenin Türkiye'nin bunu nasıl başardığını anlamaya çalıştığını ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu da partililerin bayramını kutladı.

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