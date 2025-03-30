Düzensiz göçmenlerin tespiti ve yakalanmasına yönelik denetimler bayram tatili boyunca sürecek

Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ilişkin yürütülen denetimler ve operasyonlar, mobil göç noktası araçlarının desteğiyle bayram tatilinde de kesintisiz ve kararlılıkla devam ediyor.

Mobil göç noktası araçları, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor. Düzensiz göçle mücadele kapsamında dünyada bir ilk olan mobil göç noktası araçları ile gerçekleştirilen denetimler, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeden, insani ve medeniyet değerlere uygun şekilde sürdürülüyor.

Kolluk birimleriyle koordineli olarak şehir merkezlerinde yoğun bölgelerde, şehir giriş ve çıkışlarında, otobüs terminallerinde, tren garlarında, havalimanlarında, parklar, bahçeler ve sahillerde denetimler aralıksız devam ediyor.

270 mobil göç noktası aracıyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim ediliyor ve sınır dışı işlemleri başlatılıyor.

Göç İdaresi Başkanlığı ve valilikler koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından düzensiz göçmenlerin tespiti ve yakalanmasına yönelik denetim ve uygulamalar Ramazan Bayramı tatili boyunca sürecek.