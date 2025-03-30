Özel'den cezaevi ziyareti: Bayramı bayram olmaktan çıkardılar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve protestolarda tutuklanan öğrencileri Silivri'de ziyaret ediyor. Özel, Marmara Cezaevi'ndeki ziyaret öncesinde cezaevi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"BAYRAMI BAYRAM OLMAKTAN ÇIKARDILAR"

Tutuklu öğrenciler, Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanları ile diğer tutuklularla bayramlaşacağını anlatan Özel, "CHP olarak biz geçmişin kırgınlıklarını bir tarafta bırakıp, birinci parti olmanın sorumluluğuyla sayın Erdoğan'dan başlayarak tüm liderlerle bayramlaşıyorduk. Bu bayram, bayramı bayram olmaktan çıkardılar." dedi.

"EN DOĞRU KARAR TUTUKSUZ YARGILAMA"

CHP lideri Özel, "Bu kadar genç ailesinin yanında yokken, bayram sofralarında tabakları boşken bu bayram bütün bayramlaşmalardan çekildik." diye konuştu.

Özgür Özel, "Verilecek en doğru karar tutukluluğa itirazların kabulü, tutuksuz yargılanmadır." ifadelerini kullandı.