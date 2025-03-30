CHP'nin Maltepe mitinginde protokol kapısında silahlı 2 kişi gözaltına alındı

CHP'nin Maltepe'de düzenlediği mitingde, protokol kapısında 2 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerin üzerinde 2 adet havalı (airsoft) tabanca, 2 adet telsiz ve telsize bağlı kulaklık, 1 adet kelepçe, 2 adet polis ve koruma rozeti bulunan cüzdan ve 2 adet üzerinde yakın koruma yazan kimlik kartı bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP'nin 29 Mart Mitingi ve Polis Müdahalesi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 29 Mart'ta Maltepe'de düzenlediği mitingde, protokol kapısında silahlı 2 şüphelinin olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri hızla harekete geçti. Şüpheliler D.İ. (19) ve S.E. (25), başarılı bir operasyon sonucunda yakalandı.

Üzerlerinde Bulunan Eşyalar ve Yasal İşlemler

Şüphelilerin üst aramasında; 2 adet havalı (airsoft) tabanca, 2 adet telsiz ve telsize bağlı kulaklık, 1 adet kelepçe, 2 adet polis ve koruma rozeti bulunan cüzdan ve 2 adet üzerinde yakın koruma yazan kimlik kartı ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.Şüpheli D.İ. ve S.E. hakkında '5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet Kanunu' kapsamında toplamda 23 bin 954 lira para cezası uygulandı ve haklarında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, bu kişilerin daha önce Saraçhane gösterilerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın yanında görüldüğü belirtildi.