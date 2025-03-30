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Varank, Özgür Özel'in Eleştirilerine Yanıt Verdi

Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine yanıt verdi. Miting katılımcı sayılarının abartıldığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2025 16:32, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 16:54
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Varank, Özgür Özel'in Eleştirilerine Yanıt Verdi

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı açıklamaları oldu. Benimle ilgili ifadeleri oldu. Tabii kendileri özellikle yolsuzluk soruşturmalarındaki bulgulardan da görebileceğimiz şekilde bol sıfırlı rakamlarla çalışmaya alışmışlar. Miting sayılarını ifade ederken de bu bol sıfırlı rakamlarla aslında bir alışkanlık olarak konuşuyorlar. Sayıları abartarak, çarpıtarak, yalanlar söyleyerek siyasette başarılı olmanın imkanı yoktur" dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen Maltepe Mitingindeki katılımcı sayısı üzerinden kendisine yaptığı eleştirilere yanıt verdi. AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programı sonrası konu hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Varank, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı açıklamaları oldu. Benimle ilgili ifadeleri oldu. Öncelikle bu bayram gününde tabii ki kendisinin böyle bir konuda gerçekten nahoş açıklamalar yapması, seviyeyi bu kadar düşürmesi milletimizin takdirine bırakacağımız bir husus ama şunu açıklıkla ve özellikle ifade etmek istiyorum. Kendisi bizim çarpıtmalar yaptığımızı, 23 senenin sonunda farklı tutumlar içerisinde bulunduğumuzu ifade etmiş. Bir miting alanı tartışması üzerinden, bir polemik çıkarmaya çalışmış. Şunu çok açık ifade etmek istiyorum. Aslında ortada hava fotoğrafları var. İnsanların çekilmiş fotoğrafları var ve o hava fotoğrafıyla o meydanda kaç kişinin toplanabileceği aslında matematiğin bir konusu. Orada metrekareler belli. Temel matematik bilgisi olan yani çarpmayı ve bölmeyi bilen herkes, aslında o fotoğrafta kaç kişinin olduğunu hesap edebilir ama kendisi polemikler üzerinden yalanlarını maalesef örtmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Bol Sıfırlı Rakamlarla Çalışmaya Alışmışlar

23 Mart'ta tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden eleştirilerini sürdüren Mustafa Varank, şunları söyledi:

Tabii kendileri özellikle yolsuzluk soruşturmalarındaki bulgulardan da görebileceğimiz şekilde bol sıfırlı rakamlarla çalışmaya alışmışlar. Miting sayılarını ifade ederken de bu bol sıfırlı rakamlarla aslında bir alışkanlık olarak konuşuyorlar. Ben kendisine tekrar şunu çok açık bir şekilde ifade edebilirim. Haritacılar Odası'ndan, Harita Mühendisleri Odası'ndan bahsetmiş. Sadece Türkiye'de değil, istiyorsa İngiltere'deki Harita Mühendisleri Odası'na da benim yayınladığım hava fotoğraflarını gönderebilir. O alana kaç kişi sığabilir, kaç insan o mitinge katılabilir bunun hesaplamalarını yapabilir.

Bir Genel Başkana Yalan Söylemek Yakışmıyor

Özgür Özel'in, genel başkan olduktan sonra seri halde yalan söylemeye başladığını ifade eden Varank, "Sayın Özgür Özel aslında genel başkan olduktan sonra, biliyorsunuz ayağı kırıldığında, 'Ben ayağımı Manisa'da evimde kırdım' dedi. O yalandan başlayarak, seri halde yalan söylemeye devam ediyor. Ve nasıl ki 14 milyon 800 bin kişi, 2 bin 900 sandıkta, 11 saatte tek tek oy kullanamazsa, o miting alanına da 2,2 milyon kişinin gelmesi mümkün değil. Ben şunu söylemek isterim ki bir genel başkana yalan söylemek yakışmıyor. Aslında bu tartışma, Haritacılar Odası'nın bir konusu değil. Harita Mühendisleri'nin bir konusu değil. Tabipler Odası'nın bir konusu. Kendi yalanlarını eğer Tabipler Odası'na sorarsa, belki kendilerinden teyit alabilir" diye konuştu.Mustafa Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: "Değerli arkadaşlar siyaset yapıyoruz. Bizim her zaman milletimize doğruları söylememiz lazım. Doğruları ifade etmemiz lazım. Bizim açımızdan bir vatandaşımızın bile kıymeti çok büyüktür. Sayıları abartarak, çarpıtarak, yalanlar söyleyerek siyasette başarılı olmanın imkanı yoktur. Kendisine tavsiyem, Harita Mühendisleri odasını yanına alsın, İngiltere'deki Harita Mühendisleri Odasını yanına alsın. Benim yayınladığım fotoğrafta kaç kişi var, kaç kişi o meydana sığar, bunun hesaplamasını yaptırsın." (DHA) FOTOĞRAFLI

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