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Bayramın ilk günü radar cezalarında rekor

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde hız ihlali yapan sürücülere yönelik sıkı denetimler yapıldı ve 20 binden fazla sürücüye işlem uygulandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mart 2025 16:48, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 16:50
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Bayramın ilk günü radar cezalarında rekor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayramın ilk gününde hız ihlali yapan araçlara yönelik verileri paylaştı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

LÜTFEN AŞIRI HIZ YAPMAYIN, SEVDİKLERİNİZ SİZİ BEKLİYOR

Ramazan Bayramı Tatilinin 1. günü (Cumartesi) hız ihlali yaptığı tespit edilen toplam 20.198 sürücüye işlem yapıldı. 54 ilimizde 468 adet ortalama hız ihlal tespit sistemiyle birlikte, toplam 19.326 kilometrelik güzergahta EDS sistemlerimizle 24 saat esasına göre hız denetimleri yapıyoruz.

Gündüz ve Gece Hız Denetimleri

Gündüz

  • 759'u Jandarma
  • 512'si Polis olmak üzere toplam 1.271 Mobil Radar ile

Gece

  • 400'ü Jandarma
  • 201'i Polis olmak üzere toplam 601 Mobil Radar ile hız denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.

Unutmayalım: Ortalama hızdaki yalnızca %1'lik bir artış, ölümlü kaza riskini %4 oranında artırmaktadır.Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen aşırı hız kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için; hem mobil radar araçlarımızla hem de elektronik denetleme sistemlerimizle, gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz❗Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın.

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