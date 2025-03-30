AYM Başkanı Özkaya: Milli birlik ve beraberliğimiz daha da güçlensin

40 yıl hatırı olan kahvenin fiyatı 8 yılda ne kadar arttı?
40 yıl hatırı olan kahvenin fiyatı 8 yılda ne kadar arttı?
'Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütü deşifre olacaktır'
'Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütü deşifre olacaktır'
Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı
Bayramın ilk günü radar cezalarında rekor
Bayramın ilk günü radar cezalarında rekor
Harvard Siyonizm'e teslim oldu: Prof. Dr. Kafadar görevden alındı
Harvard Siyonizm'e teslim oldu: Prof. Dr. Kafadar görevden alındı
İmamoğlu eylemlerine ikinci iddianame de hazır
İmamoğlu eylemlerine ikinci iddianame de hazır
Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan'da yola çıkıyor
Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan'da yola çıkıyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Arife gününün kaza bilançosu
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Arife gününün kaza bilançosu
Türkler Yurtdışında En Çok Konutu Nereden Alıyor?
Türkler Yurtdışında En Çok Konutu Nereden Alıyor?
Yeni 'Yatırım Teşvik Sistemi'nin Detayları Belli Oldu
Yeni 'Yatırım Teşvik Sistemi'nin Detayları Belli Oldu
Yargıtay, Mesajla Rahatsız Etme Cezasını Onadı
Yargıtay, Mesajla Rahatsız Etme Cezasını Onadı
Emekli İkramiyesi Fark Ödemeleri Ne Zaman?
Emekli İkramiyesi Fark Ödemeleri Ne Zaman?
Bayramda Otoyollar ve Köprüler Ücretsiz Olacak
Bayramda Otoyollar ve Köprüler Ücretsiz Olacak
Doğum Yardımı Ödeneği 108 Kat Artıyor
Doğum Yardımı Ödeneği 108 Kat Artıyor
Konut Fiyatlarını Düşürecek Adım: EİDS Sistemi Geliyor
Konut Fiyatlarını Düşürecek Adım: EİDS Sistemi Geliyor
Bakan Tekin Yanıtladı: Liseler 3 Yıla Düşecek Mi?
Bakan Tekin Yanıtladı: Liseler 3 Yıla Düşecek Mi?
Erdoğan'dan bayram mesajında 'Terörsüz Türkiye' vurgusu
Erdoğan'dan bayram mesajında 'Terörsüz Türkiye' vurgusu
Özel'in boykot listesindeki kafeye saldırı: 4 gözaltı
Özel'in boykot listesindeki kafeye saldırı: 4 gözaltı
CHP'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet'ten açıklama
CHP'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet'ten açıklama
Hastanede Rüşvet Skandalı! İdrar Testini Değiştirdiler: 1 Memur Tutuklandı
Hastanede Rüşvet Skandalı! İdrar Testini Değiştirdiler: 1 Memur Tutuklandı
Bayramda 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli Görev Yapacak
Bayramda 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli Görev Yapacak
Ankara'nın Barajları Alarm Veriyor: 6 Aylık Su Kaldı!
Ankara'nın Barajları Alarm Veriyor: 6 Aylık Su Kaldı!
MSB: TCG Kemalreis Gemisinde 1 Asker Şehit Oldu
MSB: TCG Kemalreis Gemisinde 1 Asker Şehit Oldu
Bayramda Baklavanın Tadı Kaçtı!
Bayramda Baklavanın Tadı Kaçtı!
Mehmet Şimşek'ten Özgür Özel'in iddialarına yanıt
Mehmet Şimşek'ten Özgür Özel'in iddialarına yanıt
Ankara'da Şehitliklerde Arife Günü Yoğunluğu
Ankara'da Şehitliklerde Arife Günü Yoğunluğu
Son 2 Yılda Bayram Tatillerinde 744 Can Kaybı
Son 2 Yılda Bayram Tatillerinde 744 Can Kaybı
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 545 kişi yakalandı
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 545 kişi yakalandı
Polis ve jandarma yolcu gibi otobüslere binip şoförleri denetleyecek
Polis ve jandarma yolcu gibi otobüslere binip şoförleri denetleyecek
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Saldırısını Kınadı
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Saldırısını Kınadı
Ana sayfaHaberler Siyasi

AYM Başkanı Özkaya: Milli birlik ve beraberliğimiz daha da güçlensin

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mart 2025 17:20, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 17:25
Yazdır
AYM Başkanı Özkaya: Milli birlik ve beraberliğimiz daha da güçlensin

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.

Ramazan ayının bereketini ve manevi huzurunu geride bırakıp, birlik ve hoşgörünün en güçlü şekilde yaşandığı bayrama kavuşmanın sevincini paylaştıklarını belirten Özkaya, bayramların dayanışma ve paylaşma ruhunun en güzel şekilde yaşandığı özel günler olduğunu vurguladı.

Barış ve Esenlik Getirsin

Özkaya, mesajında milli ve manevi duyguların en derinden hissedildiği bayramların, ortak değerler etrafında kenetlenmenin en güçlü ifadesi olduğunu belirterek,

Aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu müstesna günlerin milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve esenlik getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun

ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber