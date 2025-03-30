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Balıkesir'de 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 10 yaralı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, sürücülerin kimliği belirlenemeyen 4 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2025 17:28, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 17:29
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Balıkesir'de 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 10 yaralı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, dört aracın karıştığı bir olay olarak dikkat çekti. Bu üzücü kazada, ne yazık ki 1 kişi hayatını kaybetti ve 10 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen dört otomobil, Savaştepe-Soma kara yolunun Karaçam Mahallesi mevkiinde çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine hızla itfaiye, jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve İlk Müdahale

Kazada ilk belirlemelere göre, bir kişi yaşamını yitirdi ve on kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, durumları ağır olanlar hastaneye sevk edildi.Bölgede trafik bir süreliğine kontrollü olarak sağlanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın neden meydana geldiği ve sürücülerin kimlikleri hakkında detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

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