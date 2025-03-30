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Efkan Ala: Yolsuzluktan kahraman çıkmaz

AK Parti Bursa İl Başkanlığı bayramlaşma töreninde konuşan Efkan Ala, Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı bir geleceğe odaklanması gerektiğini vurguladı. Efkan Ala, İstanbul Belediyesi'nin bütçesinin bakanlıkların toplamından fazla olduğunu belirterek, yolsuzluk iddialarının yargı tarafından soruşturulması gerektiğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2025 18:43, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 18:45
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Efkan Ala: Yolsuzluktan kahraman çıkmaz

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş vatandaşlarımızın da bu durumdan rahatsız olduğuna inanıyorum. Onlar da emanet ettikleri kamu kaynaklarının şeffaf ve adil bir şekilde yönetilmesini isterler. Bundan hoşnut olmazlar. Bu yolsuzluk soruşturmasından kahraman çıkarmaya çalışıyorlar. Beyler, yolsuzluktan kahraman çıkmaz. Demokrasi mücadelesinden çıkar" dedi.AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bayramlaşma törenine, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, eski başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Önder Matlı, AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, ilçe belediye başkanları, il kadın kolları, gençlik kolları, geçmiş dönem milletvekilleri, geçmiş dönem belediye başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.

Türkiye'nin Geleceğine Odaklanmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajının dinlenmesiyle başlayan törende konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Biz, bu coğrafyada güçlü ve istikrarlı bir Türkiye inşa etmenin peşindeyiz. Türkiye'yi prangalarından kurtararak, hedeflerine odaklanmasını sağlamak istiyoruz. Güçlü bir şekilde bölgemizde ve dünyada olup biten haksızlıklara karşı duralım, yeniden kurulmakta olan dünyada, Türkiye'yi büyük bir devlet olarak konumlandıralım ve bu süreçte daha fazla inisiyatif alalım" ifadelerini kullandı.

İstanbul Belediyesi'nin Bütçesi ve Yolsuzluk İddiaları

Ala, sandıkta ortaya koyulan iradenin Türkiye'nin geldiği noktadaki katkısını vurgularken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturmaya işaret etti. "Ancak bu süreçte muhalefetin yaklaşımını da değerlendirmek gerekir. İstanbul Belediyesi'ni kazandılar, evet, ama İstanbul Belediyesi, bakanlıklarımızın birkaç tanesini toplasan daha fazla bir bütçeye sahiptir. Orası bir çiftlik değil, kamuya hizmet veren bir yapıdır. Eğer bu bütçe, milletin hizmetine sunulmamış ve yolsuzluk iddiaları ortaya çıkmışsa, bunun yargı tarafından soruşturulması gereklidir. Bu yapılmamışsa, yolsuzluklar ortaya çıkmışsa, bunların adli makamlar tarafından soruşturulması gerekmez mi? Ana muhalefet partisinin yönetimi, iddialara cevap vermek yerine meseleyi saptırmaktadır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş vatandaşlarımızın da bu durumdan rahatsız olduğuna inanıyorum. Onlar da emanet ettikleri kamu kaynaklarının şeffaf ve adil bir şekilde yönetilmesini isterler. Bundan hoşnut olmazlar. Bu yolsuzluk soruşturmasından kahraman çıkarmaya çalışıyorlar. Beyler, yolsuzluktan kahraman çıkmaz. Demokrasi mücadelesinden çıkar. Sen onu 28 Şubat'ta görecektin. 28 Şubat mantığıyla ülkede ekonomiyi baltalamaya çalışıyor ve ülkenin firmalarını, üretenlerini fişliyorlar. Bunu biz 28 Şubat'tan tanıyoruz" dedi.

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