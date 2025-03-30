'Eyvah ben bir ChatGPT bağımlısıyım'

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte yapay zeka, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. MIT Media Lab ve OpenAI tarafından yapılan son araştırma, ChatGPT gibi yapay zeka modellerini sık kullanan bireylerin zamanla bu modellere bağımlı hale gelebileceğini ortaya koydu.

Yapay Zeka Kullanımı ve Bağımlılık

4 hafta süren ve 1000'den fazla kişinin katıldığı araştırmada, özellikle profesyonel amaçlarla yapay zekayı sık kullanan kişilerin, zamanla ChatGPT'yi bir arkadaş gibi gördüğü ve ona yüksek güven duyduğu tespit edildi. Hatta bazı kullanıcılar, yapay zekanın kendilerine karşı endişe duyabileceğini bile düşündüğünü belirtti.

Uzman Görüşleri ve Uyarılar

Uzmanlara göre, bu tür bir bağımlılık bireylerin özgüvenini azaltabilir ve karar alma yetilerini olumsuz etkileyebilir. Araştırmacılar, yapay zekaya fazla güvenmenin eleştirel düşünme becerilerini zayıflatabileceği konusunda uyarıyor.

Peki, bu bağımlılığın önüne nasıl geçilebilir?

Uzmanlar, yapay zekayı bir rehber olarak kullanmanın önemine vurgu yaparak, karar süreçlerinde insan faktörünün her zaman ön planda olması gerektiğini belirtiyor.