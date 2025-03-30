Yerlikaya, CHP'nin aldığı boykot kararına tepki gösterdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, memleketi Konya'daki programı kapsamında valilik tarafından Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Daha sonra aynı merkezde AK Parti Konya İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma törenine katılan ve partililere seslenen Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik destek gösterilerine değindi. Son 10 günde Türkiye'nin çok önemli sınavdan geçtiğini ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi:

Son 10 günde Türkiye olarak çok önemli sınavlardan geçtik. İstanbul'da Cumhuriyet Savcılığı'nın yapmış olduğu bir soruşturma, onun akabinde gözaltı ve nihayetinde ilk mahkemece yapılan tutuklamalar sonucunda bildiğiniz gibi ana muhalefet bir çağrıda bulunuyor. İnsanları sokaklara çağırıyor. Ben İçişleri Bakanı olarak her zaman şunu söylüyorum; demokratik bir hak, toplanmak, gösteri yürüyüşü yapmak, protesto hakkı, herkes bu siyasal iklimde, bu özgürlük ortamında, aynı konuda, aynı şeyi düşünebilir miyiz? Düşünemez. 170 civarında siyasi parti var. Her birinin kendini kuruluş kanunlarında olduğu gibi temel bir görevi var. Bu ülkeye hizmet etmek. Kendisi gibi düşünen arkadaşları, kardeşleriyle beraber yol yürüyüp, milletin refahı, milletin huzurunu, dünya devletler ailesinde büyük ve güçlü bir Türkiye olma idealini sağlamaktır. Ama bunu yaparken dilimiz, davranışımız, tutumlarımız hem kanunlara uygun hem de bizim etik değerlerimize uygun olması lazım.

Ana Muhalefet Partisinin Maltepe Mitingi

Ana muhalefet partisinin Maltepe mitingine izin verdiklerini ifade eden Yerlikaya, Dün ana muhalefet, Maltepe'de bir miting yaptı. Valiliğe, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleriyle ilgili Anayasa'nın 34'üncü maddeye uygun olan bir kanunla ilgili müracaatı oldu. Biz valilik olarak, izin verdik. Toplantının, o mitingin yapılmasında, girişinde, çıkışında, gayet her şey yasalara uygun, en ufak bir sıkıntı olmadan bu tamamlandı. Orada düşüncelerini kendi düşüncesinde olan partileriyle, tüm Türkiye ile bütün dünya ile de paylaştı.Şimdi, bundan üç gün önce bakanlığın önünde yapmış olduğum basın toplantısında söylediğimi tekrar edeyim; 2024 yılında bize, İçişleri Bakanlığına ve taşra teşkilatlarımıza, valiliklerimize, mülki idare amirlerimize yapılan müracaat, 'Biz miting yapmak istiyoruz.' 'Biz toplantı yapmak istiyoruz' müracaatlarının yüzde 96'sına izin veriyoruz. Tıpkı Maltepe olduğu gibi. Siz düşüncenizi, yürüyüşünüzü, mitinginizi açık, kapalı, bunu yasalara uygun, değerlerimize uygun yaptığınızda, buna biz halel gelen bir cümle mi kurduk?

Türkiye'nin Huzuru İçin Görev Başındayız

Ama 19 Mart'tan 28 Mart'a kadar gündüz oruç, gece o mübarek vakitlerde sokağa çağrılan insanların bir kısmının, bazılarının neler yaptığını milletimiz gördü, değil mi? Türkiye'nin huzuru için İçişleri Bakanlığı olarak, 675 bin ailemizle beraber başta, emniyet, jandarma, Sahil Güvenlik olmak üzere biz ne yapıyoruz? Biz vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini, esenliğini sağlamak üzere 7/24 görevimizin başındayız. Yasanın bize vermiş olduğu gücü, yasaya uygun ve milletimizin de destek ve duasını kazanacak şekilde kullanıyoruz.

Sandığa İnanıyoruz

Demokrasiye ve sandığa inandıklarını belirten Yerlikaya, ''Sayın Cumhurbaşkanımız, 23 yıldan beri başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı yani iktidarda. Milletimizin sesini, ihtiyaçlarını, en güzel noktada, en seri noktada teşhis eden ve bunu en güzel şekilde yansıtan bir duruş sergiliyoruz. Biz parti olarak demokrasiye inanıyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sandığa inanıyoruz.Sandık ne zaman hangi sürede geliyorsa, sandıkla ilgili kendi beyanımızı, eser ve hizmetlerimizi anlatıyor ve milletimizin terazisine çıkıyoruz. O ne karar veriyorsa başımız, gözümüz üstüne diyoruz. Bir hatırlayalım; 6 Şubat'ta asrın felaketinde, o büyük sınanmada, o zaman ne dedi birileri; artık bu enkazdan çıkamayacaklar. Hatta seçimi bile yapmayı düşünmüyorlar diye itham ettiler, değil mi bize? Hatırlayın. Ne oldu? Baktı ki enteresan, böyle acının büyük olduğu ortamlarda söylenmeyecek sözleri bile, siyasi rekabet ortamında güya söyleniyor.

Boykota Tepki Gösterdi

Bakan Yerlikaya, CHP'nin aldığı boykot kararına tepki göstererek şöyle konuştu:

Anlamakta güçlük çekiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelirleri içerisinde o şehirde bulunan şirketlerin ödediği vergiden oraya para geliyor mu? Tıpkı Konya'daki gibi. Konya'da ne kadar şirket daha çok ve bu şirketler ne kadar daha güçlü olursa, daha fazla ciro, daha fazla tahakkuk, daha fazla vergi öderse, bundan büyükşehir belediyesinin haklı payı geliyor mu? Geliyor. Tüm büyükşehirlerde geliyor mu? Derdiniz ne o zaman?

'Beni sevmiyor. Benimle beraber değil. Benim gibi düşünmüyor, benimle beraber yürümüyorsa, o zaman seni boykot ederim.' Bunun anlamı şu; siyasi rekabette sınıfta kalınca Türkiye'yi çökertirsek AK Parti'yi çökertmiş oluruz diyorlar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Ama onların yaptığı gibi değil. Bize yakışan 23 yıllık duruşumuzla onu yapacağız.'' (