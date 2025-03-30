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İzmir Barosu'ndan tutuklu öğrencilerle ilgili çarpıcı açıklama

İzmir Barosu, protesto sonrası tutuklanan gençlerle görüştü. Cezaevinde darp ve cebir izleri bulundu, işkence iddiaları raporlandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Mart 2025 20:37, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 20:40
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İzmir Barosu'ndan tutuklu öğrencilerle ilgili çarpıcı açıklama

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ve İzmir Barosu Cezaevi Komisyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceren Şen Tosun, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İzmir'de başlayan protesto gösterilerinde gözaltına alınıp tutuklanan gençlerle Menemen Cezaevi'nde görüştü.

"DARP VE CEBİRE RASTLANMIŞTIR"

İzmir Barosu, görüşmenin ardından "İnsanlık onuru işkenceyi yenecek" başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • İzmir'de gerçekleşen protestolar gerekçe gösterilerek hukuksuz şekilde gözaltına alınıp tutuklanan gençleri ziyaret ettik.
  • İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz ve Cezaevi Komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av. Ceren Şen Tosun tarafından Menemen Cezaevi'nde tutuklularla yapılan görüşmelerde, tutukluların infaz koruma memurları tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradıkları, cezaevi idaresi ve cezaevi doktoru tarafından durumun göz ardı edildiği öğrenilmiştir.
  • Yapılan görüşmelerde, tutuklu öğrencilerde gözle görülür şekilde darp ve cebir izine rastlanmış, işkence ve kötü muameleye ilişkin raporlama yapılmıştır.
  • İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz, tüm şikayetleri doğrudan Cezaevi Savcısı ve Müdürüne iletmiş ve mevcut kamera kayıtlarının muhafaza edilmesini talep etmiştir. İzmir Barosu olarak insanı yok sayan hiçbir anlayış ve eylemi kabul etmiyoruz.
  • Temel hak ve özgürlüklerden yana duruşumuzla süreci titizlikle takip ettiğimizi, tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna duyururuz.

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