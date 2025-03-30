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Şeker toplamaya çıkan 5 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Aksaray'da şeker toplamaya çıkan 5 yaşındaki Sinan Yavaş, sulama kanalına düşerek boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2025 22:11, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 22:12
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Şeker toplamaya çıkan 5 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Aksaray'da şeker toplamaya çıkan 5 yaşındaki bir çocuk, sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti. Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Çimeli köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evden şeker toplamak için çıktığı iddia edilen 5 yaşındaki Sinan Yavaş, evlerine yakın olan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının yanından geçerken dengesini kaybederek kanala düştü.

Kanalda Akıntıya Kapılan Çocuğun Dramı

Su dolu kanala düşen küçük çocuk, akıntının kuvvetli olmasıyla kısa sürede gözden kayboldu. Çocuğun sulama kanalına düştüğünü gören bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, kanalda arama çalışması başlattı.

Köylülerin Yardımıyla Bulundu

Boğularak ölen çocuk, 5 kilometre uzaklıktaki Sapmaz köyünde köylüler tarafından bulundu. Olay yerine gelen ekiplerce sulama kanalından çıkarılan küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tahkikat Başlatıldı

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

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