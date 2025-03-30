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Şehit polis Mesut Acar son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'da firari bir hükümlünün yakalanması sırasında fenalaşarak şehit olan polis memuru Mesut Acar için tören düzenlendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2025 23:18, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 23:19
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Şehit polis Mesut Acar son yolculuğuna uğurlandı

Polis memuru Mesut Acar, Şanlıurfa'da firari bir hükümlünün yakalanması sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru Mesut Acar, şehit oldu. Şehit polis memuru Mesut Acar için, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Şehidin Eşi Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Törenin ardından şehit polis memuru Mesut Acar'ın (33) naaşı, Hasköy ilçesine getirildi. Hasköy Merkez Ulu Cami'de düzenlenen cenaze töreninde şehidin eşi Ecem Acar ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Memleketi Muş'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

Muş Müftüsü Halil İbrahim Demir'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Elmabulak köyündeki kabristana defnedildi.

Eşinin Yüzüğünü Boynunda Taşıdı

Tören sırasında saygı atışı yapıldı. Muş Valisi Avni Çakır, şehidin eşi Ecem Acar'a Türk bayrağını teslim ederek başsağlığı diledi. Ecem Acar'ın eşinin yüzüğünü tören boyunca boynunda taşıması dikkat çekti.

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