Uçuruma yuvarlanan cipteki karı- kocayı ölüm ayırdı

ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir cip uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Talip Işık yaralanırken, eşi Hüsniye Işık ne yazık ki hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Güleş köyünde gerçekleşti. Bayram ziyaretinden dönen Talip Işık yönetimindeki 53 DV 063 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Metrelerce yükseklikten takla atan cipte bulunan sürücü ve eşi ağır yaralandı.

Kaza Sonrası Müdahale

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, araçtan çıkarılan Hüsniye Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talip Işık ise acilen Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüsniye Işık'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Soruşturma Devam Ediyor

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı.