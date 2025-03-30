Şanlıurfa'da 'nişan atma' kavgası: 1 ölü, 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, akraba iki aile arasında yaşanan anlaşmazlık silahlı kavgaya dönüştü.

Abdulkadir Solmaz (50) bu olayda hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Büyükziyaret Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, iki aile arasındaki nişanın bozulması nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve taş, sopa ile silahların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Suruç'taki Silahlı Kavga

Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Abdulkadir Solmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürerken, jandarma ekipleri olayın ardından hem mahallede hem de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayın Detayları

Olay, akşam saatlerinde Büyükziyaret Mahallesi'nde meydana geldi.

İki aile arasındaki tartışma, nişanın bozulması nedeniyle başladı.

Kavga, taş, sopa ve silahların kullanıldığı şiddetli bir çatışmaya dönüştü.

Yaralılar, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olay sonrası geniş güvenlik önlemleri aldı.

Soruşturmanın ilerleyen günlerde daha fazla detay ortaya çıkaracağı umuluyor. Yaşanan bu üzücü olay, bölgede büyük bir üzüntüye neden oldu.