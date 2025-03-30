Çanakkale'de kaybolan lise öğrencisi Ankara'da bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan lise öğrencisi, Ankara'da bulundu. Ayvacık Fen Lisesi'nde yatılı okuyan 10. sınıf öğrencisi Ayşegül K. (16) cuma günü yurda dönmemesi üzerine, Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan ailesi polise başvurdu. Bunun üzerine başlatılan arama çalışmaları devam etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayşegül K'nin bulunması için okulunun yanı sıra Küçükkuyu beldesindeki güvenlik kameralarını inceledi.

Ayşegül K'nin Güvenlik Kamerasındaki Görüntüleri

Ayşegül K.'nin kaldırımda yürüdüğü anlar, Küçükkuyu beldesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıp lise öğrencisi, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda Ankara'da bulundu.

Polis Eşliğinde Çanakkale'ye Getirildi

Ayşegül K.'nin polis refakatinde Çanakkale'ye getirildiği öğrenildi. Cuma gününden beri kendisinden haber alınamayan Ayşegül K'nin, Ankara'ya gitmek amacıyla önce minibüsle Küçükkuyu'ya ulaştığı, ardından otostopla Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi istikametine gittiği iddia edilmişti.