Ergin Ataman'dan bayram mesajı ve İmamoğlu çağrısı

A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, tüm vatandaşların ve İslam aleminin bayramını kutlarken, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için Instagram hesabından özgürlük çağrısında bulundu.

Ergin Ataman'ın Paylaşımı

"Ulusumuzun ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Bayramlar; barış, huzur ve kardeşliğin pekiştiği günlerdir."

Hayatım boyunca Ay-yıldız'lı bayrağımızı dünyanın her yerinde en iyi şekilde temsil etmeye çalışan bir vatandaş olarak, hiçbir zaman, hiçbir siyasi görüşün arkasında olmadan sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüdüm.Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz savunucularından biri olarak en büyük dileğim; devletimizi yöneten, hem makamına hem vicdanına çok değer verdiğim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimizin, liderlerimizin ve siyasete yön veren isimlerin; hukuksal süreç sonunda masumiyeti kanıtlanıp görevinin başına döneceğini umduğum, her zaman bana ve Türk sporuna destek olan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun demokrasi ve Türk bayrağı ortak paydasında uzlaşmalarıdır.Hukuk ve adaletin en üst seviyede olduğu, dünyanın en güzel coğrafyasında çocuklarımıza ve gençlerimize: aydınlık, medeni ve her daim güçlenen bir Türkiye bırakmak görevimizdir.Gençlerimizin heyecanına, demokrasi ve Cumhuriyete olan bağlılıklarına güvenmek, zaman zaman gençlik heyecanı ile yaptıklarına hoşgörü ile yaklaşmak ve Cumhuriyetimizi güçlendirmeye devam etmek ilk hedefimiz olmalıdır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözü ile sizlere Atina'dan selamlar gönderiyor, ulusumuzun ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tekrar tebrik ediyorum."