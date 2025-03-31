Volkan Konak'ın cenazesi Türkiye'ye gönderildi

Konak'ın cenazesi, ön otopsi yapılmak için başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

Burada yapılan ön otopsiden sonra Konak'ın cenazesi, tabuta konularak cenaze nakil aracı ile Ercan Havalimanı'na götürüldü.

İstanbul tarifeli uçağa yüklenen şarkıcı Konak'ın cenazesinin daha sonra Trabzon'a götürüleceği öğrenildi.

KKTC polisi, Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Konak'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkikle belirleneceği bildirildi.

Volkan Konak kimdir?

Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladı. Öğretmeninin teşvikiyle 1983'te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvarı 1988'de bitiren Konak, aynı yıl İTÜ'de Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisans eğitimini 1991 yılında tamamladı.

Konak, sanat ve müzik hayatına 1989'da Maçka yöresinde yaptığı derleme çalışmalarını topladığı "Suların Horon Yeri" albümüyle adım attı. Daha sonra beste çalışmalarına yöneldi. Nazım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu, Sunay Akın ve Sabahattin Ali gibi şairlerin eserlerini besteledi. Bu çalışmalarla müzik tarzını belirledi. Beste müziğinin içine etnik motifleri katarak özgün bir tarz oluşturdu.

Karadeniz müziğini evrensel müzik formlarıyla buluşturan Konak, 1993 yılında "Efulim" eserini yaptı. 1994 yılının Ekim ayında "Gelir misin Benimle" adlı albümünü hazırladı. Askerlik görevi nedeniyle çalışmalarına bir süre ara verdi. Askerliğini tamamladıktan sonra üçüncü albümü "Volkanik Parçalar"ın çalışmasına başladı. Üç aylık çalışmanın ardından bu albüm müzikseverlere sunuldu. Sanatçı, 1998 yılının nisan ayında kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon'dan "Pedaliza" isimli albümünü çıkardı.

Konak, 1993'ten itibaren albüm çalışmalarında yaklaşık elli bestesini müzikseverlerle buluşturdu. Bu çalışmaları sonucunda Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli vakıf ve dernekler tarafından yılın sanatçısı seçildi. Politika dergisi tarafından 1997'de Yılın En İyi Müzik Sanatçısı Ödülü'ne layık görüldü.

Konak, 2000 yılında "Şimal Rüzgarı" adlı albümünü DMC'den çıkardı. 2003 yılı Aralık ayında 3,5 yıl aradan sonra yine DMC etiketiyle "Maranda" isimli albümü yayınlandı. 2006 yılında ise "Mora" isimli albümüyle müzikseverlerle buluştu.

Mora albümünde yer alan ve ablası Nuran Bahçekapılı'nın sözlerini yazdığı "Gardaş" adlı eseri Kazım Koyuncu anısına besteledi.

Konak, iki yıl süren Çernobil araştırmasıyla bu facianın Türkiye ve özellikle Karadeniz Bölgesi üzerindeki etkilerini derledi. Kanserden babası dahil birçok yakınını kaybeden sanatçı, sözlerini ablası Nuran Bahçekapılı'nın yazdığı "Cerrahpaşa" adlı eseri babası için besteledi.

Volkan Konak, 2009 yılında "Mimoza" adını verdiği albümüyle sevenleriyle tekrar buluştu. Mimoza albümünün ilk klibini "Göklerde Kartal Gibiydim" eserine çekti. İkinci klibini "Mimoza Çiçeği" ve üçüncü klibini ise "Yarim Yarim" adlı eserine çekti.

Sanatçı, 2012 yılında "Lifor" isimli albümünü çıkararak hayranlarıyla yeniden bir araya geldi. Lifor albümünün ilk klibi, "Nerdesin (Karagözlüm)" eserine çekildi. Albümün ikinci klip çalışması, dinleyicilerin isteği üzerine "Ayletme Beni" oldu. Bu albümde ayrıca Neşet Ertaş'ın "Aşkın beni deleyledi" eserini de seslendirdi.